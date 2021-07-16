8-летний мальчик утонул в бассейне на глазах у родителей, которые спокойно загорали рядом
Больше минуты малыш звал на помощь, прежде чем мама с папой обратили на него внимание.
В среду на прошлой неделе 8-летний Юсуф Асаф Тиктас с родителями отправились в местный бассейн в районе Шехзаделер. Родители расположились на шезлонгах рядом с водой, а мальчик тут же побежал купаться. Вскоре малыш забрался на водную горку и слетел с неё на слишком глубокий для него участок бассейна. После этого ребёнок минуту боролся за жизнь и махал руками в надежде на то, что ему помогут. Но ни родители, ни другие отдыхающие не обратили на него внимание.
Кадры из видео © YouTube / 海客新闻
Ужасный момент попал на камеру видеонаблюдения. Видно, что ребёнок почти в самом центре бассейна поднимает руки, но никто помогать ему не торопится. Когда родители Сайме и Энгин Тиктас всё-таки заметили сына, они вытащили его на сушу и вызвали скорую. Прибывшая бригада отвезла малыша в больницу Хафса Султан Джелал Баяр.
Юсуфа поместили в реанимацию. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, но в итоге мальчик скончался в понедельник, 12 июля, из-за нарушений, вызванных кислородным голоданием мозга, пишет The Sun.
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