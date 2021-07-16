8-летний мальчик утонул в бассейне на глазах у родителей, которые спокойно загорали рядом

В среду на прошлой неделе 8-летний Юсуф Асаф Тиктас с родителями отправились в местный бассейн в районе Шехзаделер. Родители расположились на шезлонгах рядом с водой, а мальчик тут же побежал купаться. Вскоре малыш забрался на водную горку и слетел с неё на слишком глубокий для него участок бассейна. После этого ребёнок минуту боролся за жизнь и махал руками в надежде на то, что ему помогут. Но ни родители, ни другие отдыхающие не обратили на него внимание.