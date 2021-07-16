Мать прятала синяки 3-летнего сына под переводными тату, пока не забила его до смерти

Трефетен доставила мальчика в больницу, заявив, что его пнула старшая сестра, а потом он споткнулся о собачий поводок. Однако, когда ребёнку бросились оказывать помощь, он уже перестал дышать. А затем врачи сделали ужасающее открытие — у трёхлетнего малыша был чудовищный список травм: разрыв кишечника, кровоизлияние в мозг, перелом позвоночника и синяки на руках, ногах и голове.

Фото © Waldo County Jail

Когда за горе-мать взялись правоохранители, она сказала, что не знает, откуда взялись эти страшные травмы. Женщина лишь отметила, что её дети устраивали дикие игры и носились словно безумные. При этом выяснилось, что родительница использовала переводные татуировки, чтобы скрыть синяки на теле мальчика, пишет news.com.au. Вскоре она предстанет перед судом.