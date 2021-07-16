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Мать прятала синяки 3-летнего сына под переводными тату, пока не забила его до смерти

35-летней Джессике Трефетен из штата Мэн, США, предъявили обвинение в чудовищном преступлении, когда увидели, какие травмы получил её маленький сын.

16 июля, 15:58

Фото © Waldo County Jail

Трефетен доставила мальчика в больницу, заявив, что его пнула старшая сестра, а потом он споткнулся о собачий поводок. Однако, когда ребёнку бросились оказывать помощь, он уже перестал дышать. А затем врачи сделали ужасающее открытие — у трёхлетнего малыша был чудовищный список травм: разрыв кишечника, кровоизлияние в мозг, перелом позвоночника и синяки на руках, ногах и голове.

Фото © Waldo County Jail

Фото © Waldo County Jail

Когда за горе-мать взялись правоохранители, она сказала, что не знает, откуда взялись эти страшные травмы. Женщина лишь отметила, что её дети устраивали дикие игры и носились словно безумные. При этом выяснилось, что родительница использовала переводные татуировки, чтобы скрыть синяки на теле мальчика, пишет news.com.au. Вскоре она предстанет перед судом.

Внимание полиции привлекла и 59-летняя бабушка погибшего мальчика. Женщине предъявлены обвинения по статье о препятствовании задержанию или судебному преследованию: она лгала правоохранителям о местонахождении дочери.

Тело девушки, которая вела тайную жизнь эскортницы, нашли залитым бетоном под Новосибирском

Тело девушки, которая вела тайную жизнь эскортницы, нашли залитым бетоном под Новосибирском

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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