Парень застрелил свою беременную девушку и нерождённого ребёнка на глазах у её 4-летней дочки
В Цинциннати, США, зверски убили 31-летнюю Мишель Макдональд, которая была на восьмом месяце беременности. И у полиции сразу появился подозреваемый.
Фото © Hamilton County Sheriff's Office
Правоохранители заподозрили в страшном преступлении бойфренда Мишель — 31-летнего Антонио Уилкокса. Предварительно, он выстрелил в свою беременную возлюбленную на глазах у её четырёхлетней дочки. После нападения медики попытались спасти нерождённого малыша погибшей девушки, который находился в критическом состоянии. Но, к сожалению, он умер спустя несколько часов.
Фото © Hamilton County Sheriff's Office
С журналистами местного телеканала WXIX поговорил двоюродный брат жертвы Адриан Блейсингейм. Мужчина признался, что сейчас он в трауре по кузине, но больше переживает за её родителей: "В один день потерять и своего ребёнка, и будущего внука". Адриан также поблагодарил полицию за быструю поимку Уилкокса.
Сейчас я чувствую лишь боль, которая, кажется, никогда не утихнет
Фото © Courtesy Dorothea Young
Соседи погибшей девушки рассказали, что Уилкокс выехал из квартиры за несколько дней до фатальной стрельбы. Сейчас парень находится под арестом, ему предъявлено обвинение в убийстве, вскоре задержанный предстанет перед судом, сообщает New York Post.
Комментариев: 0