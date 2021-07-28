Парень застрелил свою беременную девушку и нерождённого ребёнка на глазах у её 4-летней дочки

Правоохранители заподозрили в страшном преступлении бойфренда Мишель — 31-летнего Антонио Уилкокса. Предварительно, он выстрелил в свою беременную возлюбленную на глазах у её четырёхлетней дочки. После нападения медики попытались спасти нерождённого малыша погибшей девушки, который находился в критическом состоянии. Но, к сожалению, он умер спустя несколько часов.

Фото © Hamilton County Sheriff's Office

С журналистами местного телеканала WXIX поговорил двоюродный брат жертвы Адриан Блейсингейм. Мужчина признался, что сейчас он в трауре по кузине, но больше переживает за её родителей: "В один день потерять и своего ребёнка, и будущего внука". Адриан также поблагодарил полицию за быструю поимку Уилкокса.

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Фото © Courtesy Dorothea Young