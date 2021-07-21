Цена Венедиктова: Какие расходы может себе позволить главный редактор "Эха Москвы" Журналист Игорь Мальцев — о том, с какими финансовыми трудностями сталкиваются спонсоры Алексея Венедиктова. 21 июля, 10:09 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

"Телеграм" — вещь интересная, захватывающая и, как правило, малодоказуемая. Надо сильно разозлить силовиков, чтобы выяснить, кто реальный человек, который его ведёт. Поэтому, например, бабка надвое сказала, что канал "Божена" ведёт реальная Божена Львовна Рынска — женщина-метеор в одеждах, сотканных из кармы.

Ну хорошо, будем считать, что она. Тогда нам придётся признать, что каналка и его автор, словно часы с блошиного рынка, два раза в сутки показывают точное время. Дело в том, что в рамках некоего американского суда и при помощи некоторых вполне российских подруг авторка слила некоторые детали удивительной закулисной (нет, "Закулиска" — это совсем другой канал) жизни самого скользкого персонажа отечественных антинародных медиа — Алексея Алексеевича Венедиктова.

Те, кто наблюдает многолетний процесс узурпации этим человеком радио "Эхо Москвы", которое создавали совсем другие люди, даже они могли быть обмануты имиджем бомжа со свалки, который он пестует, и бесконечными причитаниями, что денежек ему, пенсионеру, не хватает. Это древние, практически библейские традиции строить из себя нищенку на людях, плюс общие вопросы гигиены. В конце концов, это почти что личное дело.

Другое дело — ежедневное навязывание аудитории мосье Навального как светоча демократической мысли из студии, расположенной в полукилометре от Кремлёвской стены, год за годом и демонстративное пробегание между струй и сидение на всех стульях разом. И, конечно, вдохновление и дальнейшее делегирование самых гнусных и русофобских текстов "авторам", от которых всегда можно откреститься. Но пальчики — вот они.

Кстати, о Навальном. Упомянутый пенсионер Венедиктов очень любит промотировать расследования Навального и делает это годами. И вот незадача — прилетел бумеранг вполне в навальнистском духе. Красивые часы с блошки наконец-то прозвенели и выдали удивительные детали шикарной жизни Венедиктова за чужой счёт. Нет, завидовать не будем, это последнее дело.

В принципе вся слитая дата — это перечисление трат Венедиктова на отели, поездки бизнес-классом по всему миру, ресторанчики-фиганчики, девочки-припевочки — ну примерно на 20 000 долларов в месяц в течение многих лет (конкретика охватывает 2018–2019 годы). Наши друзья на это обычно говорят: "Так шоб я так жил". Если подумать, то, конечно, каждый, наверное, хотел бы, чтобы за него платили по двести тысяч долларов в год и не спрашивали, куда потратил.

Но есть нюансы. В изложении человека, который называет себя Боженой Львовной, это звучит так: "В 2018–2019 годах Владимир Гусинский уже не платил многим зарплаты. Закрывались корпоративные карты. Впроголодь жил прекрасный сайт newsru.com. Однако весь 2019 год, не говоря уже о 2018-м, господин Гусинский от пуза содержал Алексея Венедиктова… Скорее всего, это значит, что Гусинский сохранял влияние на "Эхо Москвы", чтобы через него мочить своих кредиторов. Или мочить в случае чего. Способ давно проверенный".

Потом выясняется, что все эти годы некто Венедиктов, который кичится тем, что вхож в кремлёвские кабинеты, был сотрудником американской компании беглого олигарха Гусинского с красивым содержанием. Принцип, который возвёл в абсолют ещё один беглый олигарх Борис Абрамович Березовский: "Зачем покупать медиаресурс, если можно купить медиаменеджера", вполне взят на вооружение его врагом Владимиром Гусинским.

Погодите, а как это вообще: тут у нас есть газпромовский актив "Эхо Москвы", которым во все тяжкие рулит содержанка олигарха Венедиктов и никому ничего не ёкнуло? Теперь многое становится понятно: и старательные кампании против русских вакцин, и бесконечная кампания против Путина лично, и бесконечная сектантская поддержка Навального, и озвученные "авторами" призывы к уличной активности, и совершенно гнусное владбливание в остатки мозга аудитории тезиса "Рашка — говняшка". Всё как на ладони.

Это открытое всем финансовым ветрам продажное чучело корчит из себя то "журналиста", то "менеджера", то "организатора выборов". И до сих пор предаётся нарциссизму в прямом эфире каждый божий день. И самое гнусное — он развращает таким образом молодняк, который вынужден с ним работать. В профессиональном плане развращает. А будучи содержанкой — и морально.

Авторы Игорь Мальцев