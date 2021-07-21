И для пешеходов есть правила: Почему последствия ДТП с детьми в Солнцеве могли быть иными Адвокат Алексей Михальчик — о том, что правила на дороге существуют не только для водителей. Или почему пешеходы об этом забывают. 21 июля, 16:49 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Несколько дней назад в Москве случилось очередное шокирующее ДТП — 18-летняя студентка в Солнцеве сбила на пешеходном переходе семью из двух взрослых и троих детей, двое из которых позже скончались в больнице, а третий — грудной ребёнок — получил тяжелейшие травмы.

ДТП со смертельным исходом — это большая доля моей практики как адвоката по уголовным делам. Каждый раз мне приходится сталкиваться с ситуациями, когда единственная ошибка, единственное мгновение решают жизнь одного и судьбу другого человека. При этом (главное отличие от других преступлений) каждый виновник ДТП, предоставь ему такую возможность, с радостью бы изменил это мгновение, исправил бы свою ошибку. К сожалению, такие события не терпят сослагательного наклонения.

Нет сомнений, что молодая виновница аварии понесёт заслуженное строгое наказание. Я не хочу даже обсуждать её версию, пусть этим занимаются следствие и её защита, но также не хочется присоединяться к волне негодования. Свою волну хейта она уже получила.

В обычной жизни я не только адвокат, но и водитель, пешеход, отец. Как водитель я встречаюсь на дороге с пешеходами, а как пешеход — с транспортным потоком. Сам перевожу ребёнка через дорогу и знаю, как иной раз бывает.

Мне хочется в тысячу первый раз напомнить всем водителям: вы управляете источником повышенной опасности, а попросту говоря, многотонным снарядом, который способен натворить очень много ужасных дел, если вы не будете воспринимать его как смертельно опасное оружие. Если вам этого мало, то помните, что с точки зрения закона вы виноваты почти всегда. Вам нужно помнить главное: вы должны вести машину так и с такой скоростью, чтобы не попасть в аварию! А если вы ехали так, что попали в аварию, то вы уже нарушили ПДД (п.10.1, если конкретно). В рассматриваемой ситуации виновница аварии забыла, а может, и не знала в силу маленького опыта, что самым важным фактором после требований знаков и светофоров является поведение других водителей. Если, например, все замедляются, тоже убери ногу с педали газа!

Хорошо, с водителями понятно: они всегда виноваты, но легче ли от этого пешеходам? Я считаю безусловным благом приоритет прав пешеходов, но порой поражаюсь, насколько этот приоритет укоренился в головах наших безлошадных сограждан, даже уже и не вспомню, сколько раз мне прямо под колёса выпрыгивали бодрые люди, уверенные на 100% в своей правоте. Нельзя так распоряжаться своей жизнью. Около палаты реанимации или даже у гроба никто потом уже не скажет — "зато он был прав по закону". Я уже не говорю о том, как будет исковеркана жизнь водителя судами, приговором, наказанием и душевными муками.

А так ли они правы с точки зрения закона? Не буду ничего придумывать, давайте посмотрим обязанности пешехода, прописанные в ПДД: "На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств". Это закон, и это прямая обязанность пешехода.

Как по мне, закон не даёт права прыгать под колёса, пусть даже если это было бы самым безопасным занятием на свете! Любые правила безопасности написаны кровью, и для ПДД это верно в первую очередь. Последствия любой аварии могут быть страшными — перестрахуйтесь, не бойтесь показаться смешными, особенно это касается родителей! Если с вами идут дети, то внимание и бдительность должны быть максимальными. Закладывайте на своём примере основные правила безопасности: если переходите дорогу с ребёнком, не давайте ему опередить вас! Детей нужно переводить за руку, они не должны ехать по переходу на самокатах и беговелах. Только ножками. Перед тем как перейти дорогу, необходимо убедиться в том, что водитель притормозил и пропускает вас, а за его автомобилем нет другой машины. От меня, водителя с 20-летним стажем, есть такой совет пешеходам: переходите только тогда, когда поймаете взгляд водителя, смотрите не на его машину, а ему в глаза, и, только убедившись, что он вас видит, переходите дорогу.

Очень, безумно жалко родителей погибших детей, но надо понимать, что при соблюдении элементарных правил безопасности этой трагедии могло бы никогда не случиться. Пешеходный переход — это не гарантия безопасности, а лишь условная возможность для спокойного перехода через дорогу. Относитесь к нему именно так и получите гарантию, что сможете успешно закончить свою прогулку.

Авторы Алексей Михальчик