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На видео попало, как экстремалка погибла на глазах у возлюбленного, с которым вместе прыгала с моста

Есения захотела интересных ощущений, поэтому вместе со своим бойфрендом отправилась на банджи-джампинг.

26 июля, 08:34

Фото © Twitter / @Fran_Reporta и Facebook / Yecenia Morales

Романтическая поездка со своим любимым закончилась для 25-летней Есении Моралес печально. Девушка вместе с парнем отправилась в популярное для прыжков с тарзанкой место на севере Колумбии. Желающие попробовать банджи-джампинг стояли у края моста, пока инструкторы надевали на них страховку и прикрепляли трос, пишет Metro.

Фото © Twitter / @Fran_Reporta

На Есению успели надеть только страховку, когда инструктор дал сигнал её парню, полностью готовому к прыжку. Но девушка решила, что этот знак был для неё, и вылетела с моста. Возлюбленный пытался её поймать, но безуспешно.

Фото © Facebook / Yecenia Morales

Фото © Facebook / Yecenia Morales

Он первым оказался внизу и сразу бросился делать Есении искусственное дыхание, пока инструктор вызывал скорую. Однако прибывшие на место врачи констатировали смерть. По предварительным данным, Есения погибла не разбившись о землю, а от сердечного приступа ещё в полёте. Парень девушки попал в больницу с травмами и в шоковом состоянии.

Фото © Facebook / Yecenia Morales

Фото © Facebook / Yecenia Morales

Девушка, которая снимала прыжок Есении на видео, позже выложила его в "Тикток", где он набрал тысячи просмотров, но позже решила удалить. Однако он уже попал в соцсети, где пользователи со всего мира выразили соболезнования семье погибшей и её парню, пережившему такое потрясение.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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