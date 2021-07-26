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Камера сняла, как 12-летний мальчик из Казахстана, пытавшийся разнять драку, умер от удара в голову

Пока сверстники дрались насмерть, другие ребята лишь смотрели на них, даже не пытаясь вмешаться.

26 июля, 09:53

Кадры из видео © Telegram / ru4chan

Инцидент произошел 24 июля в одном из дворов казахстанского Темиртау. По сообщениям полицейских, у 12-летнего мальчика, имя которого не раскрывается, завязалась ссора с 13-летним подростком. Тут же конфликт перерос в драку, в которой жертве нанесли серьёзные травмы. Все это произошло прямо под камерами видеонаблюдения.

Кадры из видео © Telegram / ru4chan

Запись с камер даёт альтернативную версию событий. Судя по кадрам, мальчик вмешался в драку двоих сверстников, пытаясь защитить одного из них. В процессе нападающий ударил парня прямо в голову, после чего он сразу же за неё схватился. Уже через несколько секунд жертва скатывается на ступени, пугая других детей.

Кадры из видео © Telegram / ru4chan

Кадры из видео © Telegram / ru4chan

Неизвестно, как скоро вызвали скорую. Уже через считаные часы в дежурную часть Старогородского отдела полиции поступило сообщение, что в местной детской больнице скончался 12-летний мальчик, пишет Polisia.kz.

Факт зарегистрирован по ст. 104 УК РК "Причинение смерти". Назначены соответствующие экспертизы, проводится досудебное расследование

Рустам Кулькеев

начальник Следственного управления ДП Карагандинской области

Блогерша случайно предсказала свою смерть, погибнув после пророческого поста в Instagram

Блогерша случайно предсказала свою смерть, погибнув после пророческого поста в Instagram

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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