Камера сняла, как 12-летний мальчик из Казахстана, пытавшийся разнять драку, умер от удара в голову

Инцидент произошел 24 июля в одном из дворов казахстанского Темиртау. По сообщениям полицейских, у 12-летнего мальчика, имя которого не раскрывается, завязалась ссора с 13-летним подростком. Тут же конфликт перерос в драку, в которой жертве нанесли серьёзные травмы. Все это произошло прямо под камерами видеонаблюдения.

Кадры из видео © Telegram / ru4chan

Запись с камер даёт альтернативную версию событий. Судя по кадрам, мальчик вмешался в драку двоих сверстников, пытаясь защитить одного из них. В процессе нападающий ударил парня прямо в голову, после чего он сразу же за неё схватился. Уже через несколько секунд жертва скатывается на ступени, пугая других детей.

Кадры из видео © Telegram / ru4chan

Неизвестно, как скоро вызвали скорую. Уже через считаные часы в дежурную часть Старогородского отдела полиции поступило сообщение, что в местной детской больнице скончался 12-летний мальчик, пишет Polisia.kz.