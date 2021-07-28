На камеру попал жуткий момент, как мужчину накрыло пламенем, внезапно вырвавшимся из-под земли

Когда 57-летний Барри Уэст из Нью-Йорка, США, отправился в салон сотовой связи, чтобы пополнить счёт, он не ожидал, чем это для него обернётся. Когда мужчина оказался на тротуаре, его накрыло бушующее пламя, внезапно поднявшееся из-под тротуарной решётки.

Видео © Facebook / Mary Murphy Mystery

На пугающих кадрах видно, как Барри упал на землю и какое-то время лежал, охваченный огнём. К счастью, вскоре ему удалось выбраться. Пострадавшего доставили в больницу с ожогами второй степени. Сейчас он восстанавливается и всё ещё шокирован случившимся, пишет NBC New York.