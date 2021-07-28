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На камеру попал жуткий момент, как мужчину накрыло пламенем, внезапно вырвавшимся из-под земли

После инцидента пострадавший оказался в больнице, и его спасение называют чудом.

28 июля, 09:44

Скриншот © Facebook / Mary Murphy Mystery

Когда 57-летний Барри Уэст из Нью-Йорка, США, отправился в салон сотовой связи, чтобы пополнить счёт, он не ожидал, чем это для него обернётся. Когда мужчина оказался на тротуаре, его накрыло бушующее пламя, внезапно поднявшееся из-под тротуарной решётки.

Видео © Facebook / Mary Murphy Mystery

На пугающих кадрах видно, как Барри упал на землю и какое-то время лежал, охваченный огнём. К счастью, вскоре ему удалось выбраться. Пострадавшего доставили в больницу с ожогами второй степени. Сейчас он восстанавливается и всё ещё шокирован случившимся, пишет NBC New York.

Как позже выяснилось, причиной инцидента послужил взрыв подземного трансформатора. Подруга пострадавшего отметила, что Барри спасся только чудом.

Камера сняла, как в Питере 2-летняя сестра упала на рельсы с младенцем, пока родители болтали рядом

Камера сняла, как в Питере 2-летняя сестра упала на рельсы с младенцем, пока родители болтали рядом

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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