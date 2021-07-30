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Призёрка Олимпийских игр впала в кому и умерла, после того как ей на тренировке в голову попал молот

Спортсменку три месяца пытались спасти врачи, но травмы оказались слишком серьёзными.

30 июля, 13:49

Фото © Facebook / НОК України та олімпійська команда / NOC of Ukraine and the Olympic Team, Milan Ruzic

На 19-летнюю Алегну Осорио Маяри на Кубе возлагали большие надежды. Девушка была метательницей молота, в чём делала завидные успехи. Однако её жизнь трагически оборвалась после роковой случайности на тренировке.

Фото © Facebook / НОК України та олімпійська команда / NOC of Ukraine and the Olympic Team, Milan Ruzic

Фото © Facebook / НОК України та олімпійська команда / NOC of Ukraine and the Olympic Team, Milan Ruzic

Спортсменка получила страшные травмы и оказалась в больнице, после того как ей в голову случайно попал легкоатлетический молот. Девушка впала в кому, и три месяца врачи пытались её спасти. Однако теперь стало известно, что усилия медиков оказались тщетны. "Мы разделяем невыносимую боль с семьёй Алегны", — прокомментировал президент Национального института спорта Кубы Освальдо Венто.

Фото © Facebook / Alegna Osorio Mayari

Фото © Facebook / Alegna Osorio Mayari

Алегна завоевала бронзовую медаль на летних юношеских Олимпийских играх 2018 года в соревнованиях по метанию молота, пишет The Sun. А два года назад взяла ещё одну бронзу на чемпионате Панамерики до 20 лет по лёгкой атлетике.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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