Призёрка Олимпийских игр впала в кому и умерла, после того как ей на тренировке в голову попал молот
Спортсменку три месяца пытались спасти врачи, но травмы оказались слишком серьёзными.
На 19-летнюю Алегну Осорио Маяри на Кубе возлагали большие надежды. Девушка была метательницей молота, в чём делала завидные успехи. Однако её жизнь трагически оборвалась после роковой случайности на тренировке.
Спортсменка получила страшные травмы и оказалась в больнице, после того как ей в голову случайно попал легкоатлетический молот. Девушка впала в кому, и три месяца врачи пытались её спасти. Однако теперь стало известно, что усилия медиков оказались тщетны. "Мы разделяем невыносимую боль с семьёй Алегны", — прокомментировал президент Национального института спорта Кубы Освальдо Венто.
Фото © Facebook / Alegna Osorio Mayari
Алегна завоевала бронзовую медаль на летних юношеских Олимпийских играх 2018 года в соревнованиях по метанию молота, пишет The Sun. А два года назад взяла ещё одну бронзу на чемпионате Панамерики до 20 лет по лёгкой атлетике.
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