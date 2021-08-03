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Порнозвезда угодила за решётку, обманом и угрозами заставив модель сниматься в фильмах для взрослых

Перед мечтавшими покорить местный Голливуд девушками рисовали сказочные перспективы, но на деле всё оборачивалось кошмаром.

3 августа, 13:07

Фото © Instagram / nandita2043

30-летнюю звезду Pornhub Нандиту Дутту из Индии обвинили в том, что она заманивала девушек в порноиндустрию. На актрису фильмов для взрослых пожаловались две молодые модели, одна из которых заявила, что её заставили предстать голой перед камерой, другая — что её принудили сниматься в порно.

Фото © Instagram / nandita2043

Фото © Instagram / nandita2043

Также за предполагаемое участие в принуждении арестовали 39-летнего партнёра актрисы Майнака Гхоша. При этом девушкам не только угрожали, но и заманивали их тем, что обещали прорыв в карьере в Болливуде, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / nandita2043

Фото © Instagram / nandita2043

Сейчас правоохранители собираются допросить задержанных Нандиту и Майнака и узнать, есть ли у них сообщники, а также выяснить все места, где проводились съёмки. "Кроме того, мы должны спросить, продавали ли они раньше видео и были ли частью более крупного порнобизнеса", — отметили стражи порядка.

Фото © Instagram / nandita2043

Фото © Instagram / nandita2043

В "Инстаграме" у Нандиты Дутты уже 120 тысяч подписчиков. Девушка зачастую выкладывала довольно приличные кадры, а в профиле указала, что она актриса и модель, в этой индустрии уже десять лет и всегда стремится к развитию.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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