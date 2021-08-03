Порнозвезда угодила за решётку, обманом и угрозами заставив модель сниматься в фильмах для взрослых

30-летнюю звезду Pornhub Нандиту Дутту из Индии обвинили в том, что она заманивала девушек в порноиндустрию. На актрису фильмов для взрослых пожаловались две молодые модели, одна из которых заявила, что её заставили предстать голой перед камерой, другая — что её принудили сниматься в порно.

Фото © Instagram / nandita2043

Также за предполагаемое участие в принуждении арестовали 39-летнего партнёра актрисы Майнака Гхоша. При этом девушкам не только угрожали, но и заманивали их тем, что обещали прорыв в карьере в Болливуде, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / nandita2043

Сейчас правоохранители собираются допросить задержанных Нандиту и Майнака и узнать, есть ли у них сообщники, а также выяснить все места, где проводились съёмки. "Кроме того, мы должны спросить, продавали ли они раньше видео и были ли частью более крупного порнобизнеса", — отметили стражи порядка.

Фото © Instagram / nandita2043