Студент-медик в ужасе сбежал c урока анатомии, увидев, чей труп лежит в классе
Согласно отчётам нигерийской полиции, труп на столе принадлежал преступнику. Ни друзья, ни семья так и не получили этому никаких доказательств даже спустя 7 лет.
Семь лет назад, в 2014 году, студент медицинского Университета Калабара в Нигерии Эния Эгбе пришёл на занятие по анатомии. Войдя в секционную, парень не мог поверить своим глазам. Он увидел друга, который пропал незадолго до этого. Теперь его тело с отверстиями от пуль лежало на железном столе вместе с другими трупами. Закричав от ужаса, Эния выбежал из класса.
Не в состоянии сдержать слёзы, Эния тут же сообщил семье погибшего друга ужасную новость. В тот же момент парень с ужасом вспоминал, что на большинстве трупов, которые они с одногруппниками препарировали, были следы от пуль.
В большинстве трупов, которые мы изучали, были пули. Мне стало так плохо, когда я понял, что некоторые из этих людей могут оказаться даже не преступниками!
По местным законам, все "невостребованные тела" из государственных моргов медицинские школы могут забрать себе. Исследование 2011 года показало, что в 90 процентах случаев эти трупы оказываются "преступниками, застреленными сотрудниками полиции". Трое из четырёх убитых — представители низших слоёв общества. Эмека Аньянву, соавтор исследования, заявила, что даже спустя 10 лет ничего не изменилось.
Фото © Twitter / YeleSowore
В итоге семье Дивайн всё-таки удалось получить тело и устроить достойные похороны. Однако выяснить, при каких обстоятельствах его убили, не удалось. Эния уверен — его друг был хорошим человеком и точно не занимался ничем незаконным и опасным, чтобы стать жертвой "правосудия", пишет Unilad.
Эния поделился своей ужасающий историей спустя столько лет, потому что в Нигерии последний год идут протесты #EndSARS против полицейского насилия.
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