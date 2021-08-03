Студент-медик в ужасе сбежал c урока анатомии, увидев, чей труп лежит в классе

Семь лет назад, в 2014 году, студент медицинского Университета Калабара в Нигерии Эния Эгбе пришёл на занятие по анатомии. Войдя в секционную, парень не мог поверить своим глазам. Он увидел друга, который пропал незадолго до этого. Теперь его тело с отверстиями от пуль лежало на железном столе вместе с другими трупами. Закричав от ужаса, Эния выбежал из класса.

Фото © Twitter / Africaglobalnew

Не в состоянии сдержать слёзы, Эния тут же сообщил семье погибшего друга ужасную новость. В тот же момент парень с ужасом вспоминал, что на большинстве трупов, которые они с одногруппниками препарировали, были следы от пуль.

В большинстве трупов, которые мы изучали, были пули. Мне стало так плохо, когда я понял, что некоторые из этих людей могут оказаться даже не преступниками! Эния Эгбе

По местным законам, все "невостребованные тела" из государственных моргов медицинские школы могут забрать себе. Исследование 2011 года показало, что в 90 процентах случаев эти трупы оказываются "преступниками, застреленными сотрудниками полиции". Трое из четырёх убитых — представители низших слоёв общества. Эмека Аньянву, соавтор исследования, заявила, что даже спустя 10 лет ничего не изменилось.

Фото © Twitter / YeleSowore

В итоге семье Дивайн всё-таки удалось получить тело и устроить достойные похороны. Однако выяснить, при каких обстоятельствах его убили, не удалось. Эния уверен — его друг был хорошим человеком и точно не занимался ничем незаконным и опасным, чтобы стать жертвой "правосудия", пишет Unilad.

Эния поделился своей ужасающий историей спустя столько лет, потому что в Нигерии последний год идут протесты #EndSARS против полицейского насилия.