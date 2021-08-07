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Бывшая секс-работница раскрыла, как её жизнь стала худшим кошмаром, пока она не ушла из индустрии

У Мейв Мун из Бернли, Англия, было непростое детство. В пять лет её изнасиловала девушка-подросток, но никакой психологической помощи после пережитого девочка так и не получила.

7 августа, 14:00

Фото © Instagram / profit_from_trauma

Детскую травму британка считает причиной того, что с ней случилось потом. Мейв перестала любить и уважать своё тело. В 16 лет она встретилась со взрослым мужчиной, который следил за ней в соцсетях. Он накачал её наркотиками и изнасиловал в собственной машине. И снова девушке никто не помог.

Фото © Instagram / profit_from_trauma

Фото © Instagram / profit_from_trauma

Я не проходила психотерапию, когда подверглась насилию в пять лет. Мне никогда не говорили, что это неправильно, и я усвоила это. В 16 лет не было ни терапии, ни помощи — обо мне просто забыли

Мейв Мун

Фото © Instagram / profit_from_trauma

Фото © Instagram / profit_from_trauma

В 18 лет Мейв начала заниматься эскортом, решив, что её тело — это просто товар. Иногда она зарабатывала более £1000 в день (≈102 тыс. руб.), но постепенно поняла, что за деньги с ней могут делать всё что угодно. Девушки в её положении зачастую не могут сказать нет, когда во время работы происходит что-то неприятное и страшное.

У меня было травмирующее детство, я подверглась сексуальному насилию, и это породило в моей голове мысль, что мне не нужно уважение к собственному телу. Я видела его как инструмент для сексуального удовлетворения других. <...> Мне было всё равно, что люди со мной делают, пока у меня есть деньги

Мейв Мун

Фото © Instagram / profit_from_trauma

Фото © Instagram / profit_from_trauma

Со временем Мейв начала работать в нелегальных публичных домах и пристрастилась к наркотикам, за которые была готова обслуживать мужчин, пишет LancsLive. Секс-работница оказалась на дне, но вдруг ей предоставилась возможность отправиться на ретрит и заняться духовными практиками. Это полностью изменило жизнь британки, которая переосмыслила свои ценности. Сейчас 23-летняя Мейв помогает людям с травмами и зависимостями и готовится стать психотерапевтом, а работу в разрушительной секс-индустрии навсегда оставила позади.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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