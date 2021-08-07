Бывшая секс-работница раскрыла, как её жизнь стала худшим кошмаром, пока она не ушла из индустрии

У Мейв Мун из Бернли, Англия, было непростое детство. В пять лет её изнасиловала девушка-подросток, но никакой психологической помощи после пережитого девочка так и не получила.