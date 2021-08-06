НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Великом Новгороде сняли, как голый малыш барахтается в грязи, пока мама прячется под зонтом

Пока жители некоторых регионов России пережидают непогоду, одна из жительниц Великого Новгорода решила, что это лучшее время для прогулки с ребёнком. Причём променад вышел не совсем обычный.

6 августа, 13:44

Видео © Telegram / LIFE SHOT

На кадрах распространившегося в Сети ролика видно, что посреди лужи стоит одетая женщина, которая спряталась под зонтом. А у её ног в грязи ползает маленький голый ребёнок. Родительница невозмутимо взирала на своё чадо и, как отмечают юзеры, заявляла, что это её личное дело.

"Мама гуляет с ребёнком. По лужам. Без трусов"

Очевидица

Видео © Telegram / LIFE SHOT

Однако поведением женщины заинтересовалась прокуратура и организовала проверку. "При наличии оснований незамедлительно будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", — указано на сайте ведомства.

Видео © Telegram / LIFE SHOT

Видео © Telegram / LIFE SHOT

В соцсетях методы воспитания родительницы тоже не встретили понимания. Однако нашлись и те, кто отметил, что и сами так провели детство.

Сама под зонтом стоит и одетая

Екатерина Л

Что ж она сама в купальнике не вышла

Lorikieriki🕸🦇🕸

Кадры похожи на фильм ужасов какой-то...прям страшно реально

Maria Petukhova

Глава томской облдумы забыла выключить микрофон, и оказалось, что она совсем не знает гимн РФ

Глава томской облдумы забыла выключить микрофон, и оказалось, что она совсем не знает гимн РФ

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Домашняя девочка": Москвичка рассказала о дочери, ставшей жертвой пары сатанистов

вчера в 17:58

Жители посёлка объяснили желание экс-супруги Грудинина не допустить его до выборов

23 июля, 07:18

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян с дубликатом сим-карты

сегодня в 14:06

В Сети появилось видео допроса Тесака, где он описал свою роль в жестоких убийствах мигрантов

сегодня в 11:14

На Урале женщина и двое детей получили ожоги при взрыве на катамаране

сегодня в 14:12

Новости партнеров

Layer 1