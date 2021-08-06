В Великом Новгороде сняли, как голый малыш барахтается в грязи, пока мама прячется под зонтом
Пока жители некоторых регионов России пережидают непогоду, одна из жительниц Великого Новгорода решила, что это лучшее время для прогулки с ребёнком. Причём променад вышел не совсем обычный.
На кадрах распространившегося в Сети ролика видно, что посреди лужи стоит одетая женщина, которая спряталась под зонтом. А у её ног в грязи ползает маленький голый ребёнок. Родительница невозмутимо взирала на своё чадо и, как отмечают юзеры, заявляла, что это её личное дело.
"Мама гуляет с ребёнком. По лужам. Без трусов"
Однако поведением женщины заинтересовалась прокуратура и организовала проверку. "При наличии оснований незамедлительно будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", — указано на сайте ведомства.
В соцсетях методы воспитания родительницы тоже не встретили понимания. Однако нашлись и те, кто отметил, что и сами так провели детство.
Сама под зонтом стоит и одетая
Что ж она сама в купальнике не вышла
Кадры похожи на фильм ужасов какой-то...прям страшно реально
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