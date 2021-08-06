В Великом Новгороде сняли, как голый малыш барахтается в грязи, пока мама прячется под зонтом

На кадрах распространившегося в Сети ролика видно, что посреди лужи стоит одетая женщина, которая спряталась под зонтом. А у её ног в грязи ползает маленький голый ребёнок. Родительница невозмутимо взирала на своё чадо и, как отмечают юзеры, заявляла, что это её личное дело.