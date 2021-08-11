Жена узнала, что её муж — жестокий убийца в розыске, только спустя несколько недель после свадьбы
Всё это время возлюбленный казался идеальным мужчиной, пока подруга не увидела его лицо в передаче о самых разыскиваемых преступниках.
Кадр из фильма Charmed To Death © Oxygen
Марджи Даниэльсен была в баре, когда встретила очаровательного и очень красивого парня, который представился как Шон Пол Лэньер. Женщина даже и не подозревала, что её избранник на самом деле был извращённым убийцей, чьё настоящее имя — Пол Стивен Мак. Полиция разыскивала его за убийство двух молодых девушек, сообщает Daily Star.
Кадр из фильма Charmed To Death © Oxygen
Марджи на тот момент было 37 лет, она воспитывала троих детей и поэтому очень ответственно подходила к выбору мужчин. Только через четыре года отношений она согласилась выйти замуж за Шона. Но сказке пришёл конец совсем скоро, когда её подруга в панике рассказала, что видела лицо Шона в передаче "Самые разыскиваемые преступники в Америке".
Как он мог жить со мной и дочками, зная, что убил двух других девочек, похожих на моих детей и практически одного возраста
Кадр из фильма Charmed To Death © Oxygen
О своих переживаниях Марджи рассказала в документальном фильме "Очарованная смертью". Узнав о его настоящей личности, женщина провела собственное расследование. Она вспомнила, что Шон рассказывал, как работал в загородном клубе. Марджи позвонила туда, чтобы проверить информацию, но там никогда не слышали его имя. Тогда жена взяла стакан с отпечатками своего возлюбленного и отнесла в полицейский участок.
Кадр из фильма Charmed To Death © Oxygen
В итоге Шона, чьё настоящее имя было Пол, осудили за убийство в 1998 году — через 11 лет после убийства Карен Уинслетт, которую он заманил в своё логово под предлогом того, что снимает рекламу. Когда настоящая личность убийцы была раскрыта, Марджи ждал следующий удар. Оказалось, что она не единственная, кого смог очаровать Пол. До неё он был женат уже семь раз.
Комментариев: 0