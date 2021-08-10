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Звезда телешоу выложила в Twitter своё домашнее порно, и это принесло ей 73 млн всего за 12 часов

Многие были возмущены, что парень выложил этот ролик в открытый доступ, где на него можно было наткнуться случайно.

10 августа, 10:46

Фото © Twitter / Stephen Bear и JESS

31-летний Стивен Беар прославился благодаря своему бессменному участию во многих британских телевизионных реалити-проектах: "Кораблекрушении", "Бывших на пляже" и других. А в "Большом брате: знаменитости" он даже стал победителем в 2016 году. Однако теперь его имя завирусилось в "Твиттере" из-за не самого приятного события, пишет News.com.

Фото © Twitter / Stephen Bear

Фото © Twitter / Stephen Bear

Звезда телешоу решила напомнить о себе, заявив, что скоро выложит в Сеть домашнее видео 18+ со своей девушкой Джессикой. На этом ролике Стивен предвкушал успех, пока позади него на кровати лежала обнажённая возлюбленная. Фанаты думали, что это шутка, но спустя несколько дней парень опубликовал видео из душа. На нём парочка занималась оральным сексом во всех подробностях.

Фото © Twitter / Stephen Bear и JESS

Фото © Twitter / Stephen Bear и JESS

К счастью, ролик оказался коротким — всего 14 секунд, однако этого хватило подписчикам Стивена, чтобы получить травму. А "Твиттер", не распознав порно, принялся предлагать его всем интересующимся реалити-шоу. Несмотря на активное возмущение пользователей Сети, парень отметил, что так за 12 часов заработал целое состояние — один миллион долларов (более 73,6 млн рублей).

Фото © Twitter / Stephen Bear и JESS

Фото © Twitter / Stephen Bear и JESS

В будущем он планирует получить ещё больше — по его словам, многие поклонники выразили желание знакомиться с таким контентом на платной основе на специализированных платформах. Пока Стивен радуется хорошему заработку, его девушка Джессика в "Твиттере" восторгается новым статусом звезды.

Не могу поверить, что мне теперь уделяют столько внимания! Чувствую себя как Ким Кардашьян. Или точнее как Ким Беар

Джессика Смит

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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