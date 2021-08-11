В Алтайском крае нашли останки школьницы, которая пропала 7 лет назад у реки, возвращаясь домой

С нелёгким сердцем пришлось закрыть дело о пропаже 11-летней девочки правоохранителям в Алтайском крае. В 2014 году Ксюша возвращалась домой из школы вместе с подругой, перед этим позвонив бабушке и предупредив, что скоро придёт. С подругой школьница рассталась на середине пути, но дома её так и не дождались.

Фото © VK / Плохие новости

Полицейские вместе со спасателями и волонтёрами обследовали каждый метр в окрестностях, особое внимание уделив реке Малая Черемшанка под Новоалтайском, возле которой в последний раз видели Ксюшу. И не зря — позднее из неё достали сумку и телефон девочки. Тогда водолазы принялись прочёсывать дно реки, но школьницу так и не удалось найти, пишет "МК-Барнаул".

Фото © VK / Плохие новости

Когда из реки достали вещи, я не поверила, что это действительно её. Позже, конечно, стало понятно, что мобильный и сумка Ксюши. Когда их подняли из воды, брат был на месте и опознал их. Он увидел всё это, мокрое, и ему плохо стало. Мне родные не хотели ничего показывать, боялись Мама Ксюши

Фото © VK / Плохие новости

Мама Ксюши не верила, что та могла утонуть, ведь её дочь была очень сознательной и не полезла бы в воду. Тем более река в этом месте была спокойная и неглубокая. Поиски девочки продолжались все эти годы, правоохранители рассматривали версии и о похищении. Однако на днях местный житель увидел у берега детские сапожки и вызвал полицию. Так были найдены останки девочки. Ксюша это или нет — ещё предстоит выяснить ДНК-экспертизе, однако родители уже побывали на опознании, пишет kp.ru.