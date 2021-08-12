Невеста попала в смертельное ДТП через считаные часы после свадьбы, когда отвозила домой подарки

В этот день Анжелика вышла замуж за любовь всей своей жизни, Тенцинга. Ребята встречались ещё в школе. Праздник шел по плану — любовь просто витала в воздухе. Ближе к ночи невеста вместе с 20-летним двоюродным братом решила отвезти подарки домой. Но, когда родственники возвращались на вечеринку, произошло ужасное. На встречную полосу выехал пикап и врезался прямо в автомобиль, в котором была Анжелика.

Она не выжила. Она не успела побыть женой и 24 часов, но уже оставила овдовевшего мужа, 2 красивых сыновей и дочь, которую она должна была удочерить уже через неделю. Сложно в это поверить семья девушки на GoFundMe

Фото © GoFundMe

Полиции вскоре удалось установить личность водителя пикапа. Им оказался 36-летний Манауре Гонсалес-Ри. По сообщениям, когда произошла авария, к месту столкновения подъехал случайный водитель. Пока тот помогал пострадавшим, пьяный Гонсалес-Ри сел в его машину и попытался скрыться. В итоге мужчину всё-таки задержали и арестовали по обвинению в опасном вождении, угоне автомобиля, побеге с места убийства и самом убийстве в ходе ДТП, пишет Metro.

Фото © GoFundMe