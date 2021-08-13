"Бургер кинг" в огне : Кто довёл легендарный фастфуд до иска о банкротстве Теряя репутацию, сеть "Бургер кинг" в России судится, лишь бы не платить арендодателям. Случайно ли, но её гендиректор выставил на продажу свой калифорнийский особняк. Возможно, ему грозит увольнение. 12 августа, 21:40 Фото © ТАСС / Роман Пименов

Слабые позиции

"Бургер кинг" — американская глобальная сеть фастфуда, где кормят бургерами и картошкой фри. Её мировая экспансия осуществляется посредством франчайзинга. Товарным знаком владеет штаб-квартира Burger King Corporation, зарегистрированная в Майами-Дейд. На территории других стран интересы концерна представляют мастера-франчайзи — юрлица, которые обладают эксклюзивными правами на франшизу. Они продают её местным предпринимателям, собирая с них паушальный взнос и выплачивая процент правообладателю. В России, где сейчас открыто около 700 ресторанов Burger King, мастером-франчайзи является компания ООО "Бургер рус".

В российском "Бургер кинге" всегда полно народу, если нет ковидных ограничений Фото © ТАСС / Зураб Джавахадзе

В прошлом году выручка ООО "Бургер рус" достигла более 35 миллиардов рублей. Это сравнимо с предыдущими допандемийными временами. Однако чистая прибыль (после вычета налогов, расходов и прочих отчислений) впервые составила страшные минус пять миллиардов рублей. То есть сеть бургерных сработала в глубокий убыток. Также впервые обрушились её чистые активы (разница между стоимостью имущества и обязательствами) — до минус 3,8 миллиарда рублей.

Финансовые показатели ООО "Бургер рус" © СПАРК

Стремительно растёт число исков к ООО "Бургер рус". Их было всего 40 за период 2018–2019 гг. и уже 162 за 2020–2021 гг. Малозаметную часть составляют иски надзорных органов. Например, в Орловской области недавно рассмотрели дело о просроченных "Чикен лонгах". Решение: конфискация и штраф 300 тысяч рублей. Чаще всего на бургерную подают в суд арендодатели. Подобных тяжб свыше сотни. В Тюмени с ней судятся из-за копеечного долга в 50 тысяч рублей, в Петербурге — из-за солидной суммы в размере 28 миллионов рублей. А общая нагрузка на ООО "Бургер рус" по арендным искам составила почти 130 миллионов рублей.

По данным бизнес-консультантов, такая ситуация сложилась потому, что ООО "Бургер рус" настаивало на арендных каникулах в месяцы локдауна, не соглашаясь ни на какие компромиссы. Собственники недвижимости отказались.

"Бургер кинг" на улице Кожевнической, 10. Владелец помещения подал против сети банкротный иск. Фото © "Яндекс.Карты"

Месяц назад арбитражный суд столицы принял к производству дело о банкротстве ООО "Бургер рус". Иск подал очередной арендодатель — организация "Фемида", владеющая помещением в доме № 10 по улице Кожевнической. Сумма претензий по сравнению с оборотом фастфуд-гиганта небольшая — пять миллионов рублей.

— Вряд ли "Бургер кинг" в России начнёт банкротиться, да и не рассчитывает на это истец. Его цель — простимулировать ответчика, чтобы тот быстрее выплатил долг по аренде, опасаясь за свою репутацию, — предполагает адвокат Сергей Жорин. — Позиция российского "Бургер кинга" — не идти на компромисс с арендодателями — кажется неумной и малоперспективной в суде. Перечень организаций, которые могут рассчитывать на арендные каникулы, узкий, многое зависит от условий конкретного договора. Впрочем, наверняка "Бургер кинг" как аргумент использует в суде свои финансовые показатели: убытки и минусовые чистые активы. В любом случае сеть понесёт серьёзные репутационные потери среди собственников помещений.

— Мастера-франчайзи могут обладать большой самостоятельностью. Однако, если их решения не понравятся правообладателю, в данном случае американцам, он может отозвать франшизу и передать её новому региональному представителю, — считает юрист-международник Александр Захаров.

Опыт банкротных тяжб у ООО "Бургер рус" уже есть. В 2013 году российский мастер-франчайзи тоже сработал в убыток — минус 66,5 миллиона рублей. Скопились долги перед контрагентами. Один из них — ООО "Мегаполис" — подал банкротный иск. Тяжба закончилась ничем. Суд прекратил производство. Но структуры ООО "Бургер рус" тогда претерпели серьёзную реорганизацию: в одну большую компанию были соединены тринадцать малых. А ещё сменился гендиректор. Новым стал Дмитрий Медовый.

На территории России сеть фастфуда прославилась (помимо всего прочего) ещё и скандальным маркетингом. Новый гендиректор лично участвовал в некоторых рекламных роликах. В одном из них Дмитрий Медовый появился в компании героев, напоминающих Рональда Макдональда и маскота KFC полковника Сандерса. Те спрашивают: "Почему в "Бургер кинге" курица вкуснее?" Медовый отвечает: "Потому что у наших куриц яйца круче". Полковник Сандерс заглядывает под стол и видит курицу с мужскими яичками.

Гендиректор "Бургер кинга" в России Дмитрий Медовый и куриные яйца.

Дмитрий Медовый, судя по соцсетям, постоянно разъезжает по России и знакомится с рядовыми сотрудниками "Бургер кинга". Ещё участвовал в акции "Бессмертный полк" 9 Мая, поддерживал Манижу на Евровидении, болел за нашу сборную на чемпионате мира по футболу.

Дмитрий Медовый Фото © Instagram / dmitry_medovoy

Вторая родина Медового — США. Он там долго учился и окончил два калифорнийских университета: Нортридж в 1996 году и UCLA — в 2002-м. Согласно американской базе жилой недвижимости, Дмитрий и его супруга владеют просторным особняком в престижном районе Лос-Анджелеса по адресу 2971 Club Dr. Площадь — 563 квадратных метра. Пять спален, пять ванных и бассейн. Этот красивый дом, построенный в испанском стиле, сейчас выставлен на продажу. Семья Медовых просит за него $5,3 миллиона.







По информации из телефонного справочника, Дмитрий Медовый живёт сейчас с супругой на 1745 Camino Palmero в относительно скромной квартирке в таунхаусе на западе Голливуда. До этого он снимал добротный коттедж в районе Гранада-Хиллз и люксовые апартаменты на берегу Тихого океана.

Возникает ощущение, что Дмитрий сокращает свои расходы в преддверии чего-то неприятного. Может быть, на место директора ООО "Бургер рус" придёт новый человек.

Кто владеет российским "Бургер Кингом"

Собственник российского "Бургер кинга" — кипрская компания Burger King Russia Ltd, а у неё, в свою очередь, сразу несколько владельцев:

35,02% принадлежат кипрской фирме Xomeric Holdings Ltd, которую связывают с украинской финансовой группой ICU. Последнюю основал советник по США экс-президента Украины Петра Порошенко Макар Пасенюк. 15% — у американской компании Restaurant Brands International.

30% находятся в собственности у кипрской фирмы Gladerom Investment Ltd, которую связывают с владельцем кофеен "Шоколадница" — россиянином Александром Колобовым. 19,98% — у отечественного банка ВТБ.

Авторы Егор Пережогин