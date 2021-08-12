Участница "Холостяка" рассказала об ужасных правилах секс-секты, откуда сбежала за три года до шоу
После этого Эшли пришлось долго лечиться у специалистов, которые диагностировали у неё посттравматическое расстройство.
Одна из участниц девятого сезона австралийского "Холостяка" к своим 28 годам уже успела испытать многое. В 2018 году Эшли Фреклтон решила заняться своим ментальным развитием и отправиться в Индию, чтобы изучать йогу — не только физические упражнения, но и духовные практики. Один из её друзей предложил альтернативу поближе — в Румынии, куда девушка и отправилась из своего родного Мельбурна, что находится в австралийском штате Виктория.
С самого начала всё в румынской общине йогов было подозрительным: девушку заставили раздеться и принести клятву верности перед Ним — главой культа. У Него не было даже имени, но все Ему подчинялись. В общине Эшли обучали масонству, теориям заговора и антипрививочным постулатам. Всех участников заставляли смотреть порнографию и заниматься друг с другом сексом. Девушка сразу захотела сбежать из этой секты, но она себя успешно разубеждала — в этом ей помогал и главарь, пишет Metro.
Умом я понимала, что это всё неправильно, но стыдила себя за то, что поддаюсь эгоистичным порывам, хотя должна духовно расти. Я думала, что нужно просто перетерпеть и наступит просветление. Лидер культа будто вытягивал из меня уверенность и мой здравый смысл
Во время поездки в Париж девушке сообщили, что она должна будет пройти обряд инициации и переспать с главой культа. Это была великая честь, которая открыла бы ей двери в светлое будущее, однако Эшли отказалась. Её обвиняли в гордыне и глупости, но девушка стояла на своём, а затем ещё несколько месяцев обсуждала с сектантами условия выхода из культа. По прибытии домой Эшли обратилась к специалистам, которые диагностировали у неё посттравматическое расстройство и назначили терапию. И спустя три года девушка решилась начать всё заново, подав заявку на участие в "Холостяке".