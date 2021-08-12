Участница "Холостяка" рассказала об ужасных правилах секс-секты, откуда сбежала за три года до шоу

Одна из участниц девятого сезона австралийского "Холостяка" к своим 28 годам уже успела испытать многое. В 2018 году Эшли Фреклтон решила заняться своим ментальным развитием и отправиться в Индию, чтобы изучать йогу — не только физические упражнения, но и духовные практики. Один из её друзей предложил альтернативу поближе — в Румынии, куда девушка и отправилась из своего родного Мельбурна, что находится в австралийском штате Виктория.

Фото © Instagram / afreckle_

С самого начала всё в румынской общине йогов было подозрительным: девушку заставили раздеться и принести клятву верности перед Ним — главой культа. У Него не было даже имени, но все Ему подчинялись. В общине Эшли обучали масонству, теориям заговора и антипрививочным постулатам. Всех участников заставляли смотреть порнографию и заниматься друг с другом сексом. Девушка сразу захотела сбежать из этой секты, но она себя успешно разубеждала — в этом ей помогал и главарь, пишет Metro.

Фото © Instagram / afreckle_

Умом я понимала, что это всё неправильно, но стыдила себя за то, что поддаюсь эгоистичным порывам, хотя должна духовно расти. Я думала, что нужно просто перетерпеть и наступит просветление. Лидер культа будто вытягивал из меня уверенность и мой здравый смысл Эшли Фреклтон

Фото © Instagram / afreckle_