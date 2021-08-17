Счастливое селфи с семьёй стало последним для любящего отца, который умер спустя несколько часов
Родственники сделали фото из больничной палаты, чтобы успокоить их друга.
Любящий отец троих детей скончался буквально через несколько часов после того, как они сделали это счастливое селфи. Джагадиша Коввала доставили в больницу с болью в спине, но в итоге диагноз оказался намного серьёзнее. У мужчины обнаружили лёгочную инфекцию, которая распространилась на его горло, сообщает The Sun.
Предсмертное селфи как раз было сделано из больничной палаты в Лестере, Англия. Вместе с мужчиной приехали его жена и дети — 11-летний сын и две дочки, 7 и 17 лет. Фото было сделано для семейного друга Бобби, и никто представить не мог, насколько оно станет трагичным.
Врачи рассказали, что Джагадиш начал кашлять кровью, а вскоре у него остановилось сердце. Он умер спустя несколько часов после госпитализации. Мы все не можем поверить в случившееся
Пока не известно, была ли смерть Джагадиша связана с коронавирусом. Но теперь его семья попала в тяжёлое финансовое положение. Супруга погибшего приехала из Индии и плохо говорит по-английски, из-за чего не может найти работу. Бобби организовал сбор средств на GoFundMe, чтобы помочь им. На данный момент ему удалось собрать более £6 тыс. (около 610 тыс. в рублях).
Я чувствую, что я обязан им помогать. Пока я оплатил их счёт за Интернет и принёс им еды, но им действительно нужна дополнительная помощь
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