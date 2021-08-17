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Счастливое селфи с семьёй стало последним для любящего отца, который умер спустя несколько часов

Родственники сделали фото из больничной палаты, чтобы успокоить их друга.

17 августа, 08:49

Фото © GoFundMe / Help Jagadeesh’s Family

Любящий отец троих детей скончался буквально через несколько часов после того, как они сделали это счастливое селфи. Джагадиша Коввала доставили в больницу с болью в спине, но в итоге диагноз оказался намного серьёзнее. У мужчины обнаружили лёгочную инфекцию, которая распространилась на его горло, сообщает The Sun.

Фото © GoFundMe / Help Jagadeesh’s Family

Фото © GoFundMe / Help Jagadeesh’s Family

Предсмертное селфи как раз было сделано из больничной палаты в Лестере, Англия. Вместе с мужчиной приехали его жена и дети — 11-летний сын и две дочки, 7 и 17 лет. Фото было сделано для семейного друга Бобби, и никто представить не мог, насколько оно станет трагичным.

Врачи рассказали, что Джагадиш начал кашлять кровью, а вскоре у него остановилось сердце. Он умер спустя несколько часов после госпитализации. Мы все не можем поверить в случившееся

Бобби

Фото © GoFundMe / Help Jagadeesh’s Family

Фото © GoFundMe / Help Jagadeesh’s Family

Пока не известно, была ли смерть Джагадиша связана с коронавирусом. Но теперь его семья попала в тяжёлое финансовое положение. Супруга погибшего приехала из Индии и плохо говорит по-английски, из-за чего не может найти работу. Бобби организовал сбор средств на GoFundMe, чтобы помочь им. На данный момент ему удалось собрать более £6 тыс. (около 610 тыс. в рублях).

Я чувствую, что я обязан им помогать. Пока я оплатил их счёт за Интернет и принёс им еды, но им действительно нужна дополнительная помощь

Бобби

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Авторы
Мария Паламарчук
Мария Паламарчук

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