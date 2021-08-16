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Многодетному отцу с Урала дали 7 лет тюрьмы, но он сбежал в лес, где записывает видео для TikTok

Так мужчина хочет добиться справедливости. По его мнению, правоохранители повесили на него дело, к которому он не имеет никакого отношения.

16 августа, 13:04

Фото © TikTok / mikhailgumirov

Жителю города Касли в Челябинской области в последнее время пришлось нелегко. Михаила Гумирова приговорили к семи годам тюрьмы строгого режима за вымогательство — в том числе в составе ОПГ. Многодетный отец был в корне не согласен с таким приговором и сбежал от полиции, ведь его даже не позвали на слушание. Сейчас Михаил скрывается от правоохранителей и пишет ролики в "Тикток", пытаясь привлечь внимание к своей ситуации.

Видео © TikTok / mikhailgumirov

На его аккаунт уже подписано больше трёх тысяч человек, 34 тыс. лайков. Всем сочувствующим мужчина успел рассказать свою версию событий. По его словам, он просто познакомил одного товарища с нужными людьми, а потом того поймали по другому делу — о вымогательстве. Чтобы надолго не присесть, товарищ сдал всех своих друзей и знакомых, которые не имели к этому никакого отношения.

Фото © TikTok / mikhailgumirov и Instagram / mikhailgumirov

Фото © TikTok / mikhailgumirov и Instagram / mikhailgumirov

Этот товарищ написал явку с повинной и пошёл по особому порядку, начал операм, следователям поддакивать, чтобы они слепили ОПГ и чтобы нас в эту группу включили. Потерпевшие сами в шоке, что творится

Михаил Гумиров

Фото © Instagram / mikhailgumirov

Фото © Instagram / mikhailgumirov

Михаил заявил, что его объявили даже в федеральный розыск, только вот его всё равно никто не ищет. Мужчина регулярно созванивается с семьёй, к которой ни разу не приходила полиция. У той, к слову, другая информация насчёт невиновности уральца, сообщает 74.ru. Во время следствия тот даже давал показания, но позже от всего отказался. На счету беглеца уже есть три судимости — полтора года условно за хранение и продажу огнестрельного оружия, 7 лет и 9 месяцев колонии строгого режима за разбой и 10 лет колонии строгого режима за кражу в крупном размере.

Интерпол разыскивает за мошенничество бывшего мужа Бородиной, от которого она родила старшую дочь

Интерпол разыскивает за мошенничество бывшего мужа Бородиной, от которого она родила старшую дочь

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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