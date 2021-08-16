Многодетному отцу с Урала дали 7 лет тюрьмы, но он сбежал в лес, где записывает видео для TikTok
Так мужчина хочет добиться справедливости. По его мнению, правоохранители повесили на него дело, к которому он не имеет никакого отношения.
Фото © TikTok / mikhailgumirov
Жителю города Касли в Челябинской области в последнее время пришлось нелегко. Михаила Гумирова приговорили к семи годам тюрьмы строгого режима за вымогательство — в том числе в составе ОПГ. Многодетный отец был в корне не согласен с таким приговором и сбежал от полиции, ведь его даже не позвали на слушание. Сейчас Михаил скрывается от правоохранителей и пишет ролики в "Тикток", пытаясь привлечь внимание к своей ситуации.
Видео © TikTok / mikhailgumirov
На его аккаунт уже подписано больше трёх тысяч человек, 34 тыс. лайков. Всем сочувствующим мужчина успел рассказать свою версию событий. По его словам, он просто познакомил одного товарища с нужными людьми, а потом того поймали по другому делу — о вымогательстве. Чтобы надолго не присесть, товарищ сдал всех своих друзей и знакомых, которые не имели к этому никакого отношения.
Фото © TikTok / mikhailgumirov и Instagram / mikhailgumirov
Этот товарищ написал явку с повинной и пошёл по особому порядку, начал операм, следователям поддакивать, чтобы они слепили ОПГ и чтобы нас в эту группу включили. Потерпевшие сами в шоке, что творится
Фото © Instagram / mikhailgumirov
Михаил заявил, что его объявили даже в федеральный розыск, только вот его всё равно никто не ищет. Мужчина регулярно созванивается с семьёй, к которой ни разу не приходила полиция. У той, к слову, другая информация насчёт невиновности уральца, сообщает 74.ru. Во время следствия тот даже давал показания, но позже от всего отказался. На счету беглеца уже есть три судимости — полтора года условно за хранение и продажу огнестрельного оружия, 7 лет и 9 месяцев колонии строгого режима за разбой и 10 лет колонии строгого режима за кражу в крупном размере.
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