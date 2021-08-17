19-летнюю мать нашли в морозильнике, куда её спрятал ревнивый парень после 50 ударов отвёрткой
Полиция ищет Жозуэ уже несколько недель, однако безуспешно — подозреваемый до сих пор скрывается в Каракасе.
19-летняя Ана Бланко из Арагуа, Венесуэла, не на шутку встревожила друзей и родственников, когда пропала в марте 2021 года. Сперва никто не придал этому большого значения — молодая мама часто уезжала в столицу и не поддерживала связь с окружающими. Однако спустя четыре месяца её бывший муж и отец четырёхлетнего ребёнка заподозрил неладное. Он месяц пытался выяснить местоположение Аны, а затем направился к ней домой, чтобы найти какие-либо подсказки.
Зайдя в жилище, парень сразу почувствовал неприятный запах. Электричество отключили за неуплату, и бывший муж Аны решил проверить холодильник, в котором наверняка испортились продукты. Однако тот был сломан, и вонь доносилась из рядом стоящего морозильника. Внутри парень обнаружил Ану, свёрнутую в позу эмбриона. Её руки и ноги были связаны, а на теле виднелось множество колотых ран. Бывший муж тут же вызвал полицию, пишет Daily Mail.
Фото © Facebook / QUE RADIO MAS VACAN и Noticiero Mega
Во время следствия выяснилось, что Ана умерла от 50 ударов отвёрткой. В содеянном тут же заподозрили её парня из Каракаса Жозуэ. По словам соседей, он был очень ревнивым и агрессивным, а также не стеснялся поднимать руку на девушек. Парня тут же объявили в розыск, но пока подозреваемый успешно скрывается от правоохранителей в столице.
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