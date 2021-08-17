19-летнюю мать нашли в морозильнике, куда её спрятал ревнивый парень после 50 ударов отвёрткой

19-летняя Ана Бланко из Арагуа, Венесуэла, не на шутку встревожила друзей и родственников, когда пропала в марте 2021 года. Сперва никто не придал этому большого значения — молодая мама часто уезжала в столицу и не поддерживала связь с окружающими. Однако спустя четыре месяца её бывший муж и отец четырёхлетнего ребёнка заподозрил неладное. Он месяц пытался выяснить местоположение Аны, а затем направился к ней домой, чтобы найти какие-либо подсказки.

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Зайдя в жилище, парень сразу почувствовал неприятный запах. Электричество отключили за неуплату, и бывший муж Аны решил проверить холодильник, в котором наверняка испортились продукты. Однако тот был сломан, и вонь доносилась из рядом стоящего морозильника. Внутри парень обнаружил Ану, свёрнутую в позу эмбриона. Её руки и ноги были связаны, а на теле виднелось множество колотых ран. Бывший муж тут же вызвал полицию, пишет Daily Mail.