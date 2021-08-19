Тактический обман: Кто стоит за протестом в Риге и зачем организаторы заговорили по-русски Политолог Александр Роджерс — о том, почему латыши вспомнили о русских, которых подвергают дискриминации, при чём здесь вакцинация и падение экономики. 18 августа, 21:40 Фото © ТАСС / dpa / Alexander Welscher

В Риге проходят митинги против принудительной вакцинации. Власти опасаются, что они могут перерасти в массовые беспорядки наподобие тех, что уже были в Вильнюсе несколько дней назад. Организаторы митингов обратились к русскоязычной части населения с призывом к единению, чтобы выступить с протестом как единый народ Латвии. Что происходит, кто за всем этим стоит и за кого болеть нам (и нужно ли вообще это делать) — попробуем разобраться.

Начнём с того, что сам заявленный повод для протестов — отказ от вакцинации — мне не близок. Закон, против которого призывают протестовать, предлагает разрешить увольнять сотрудников, которые отказываются вакцинироваться. Лично я считаю, что это правильная мера. Тем более что он касается не всех жителей, а только определённых категорий — врачей, учителей, полицейских и так далее. То есть тех, кто много контактирует с другими людьми, сам находится в группе риска и может стать распространителем инфекции, если заразится, угрожая тем самым жизни и здоровью других. Тут уже не до "хочу (не хочу)", потому что от таких решений зависит жизнь других людей. Не хочешь — увольняйся. Это честно.

Да и в целом я сторонник вакцинации и не вижу ничего плохого в том, чтобы даже сделать её обязательной для всех (кроме чисто медицинских противопоказаний). Как это было в том же СССР, что позволило искоренить оспу и в кратчайшие сроки подавить знаменитую вспышку чумы в пятидесятых годах, когда за пару недель привили несколько миллионов человек.

Идём дальше. Давайте посмотрим на личности организаторов протеста. Кто это такие? Кого нам (или русским жителям Латвии) предлагают поддержать?

Заявленный лидер протеста — бывший министр экономики Айнарс Шлесерс. Человек, который поменял свою родную фамилию Лещинский на Шлесерс, чтобы стать рукопожатным в тусовке латвийских националистов. Человек, который возглавлял несколько праволиберальных партий, в том числе на пару с известным латвийским националистом Годманисом. Человек, который много лет находился в латвийской власти на первых ролях, но ничего не сделал для русских. Олигарх, готовый возглавить любую протестную движуху, потому что его отодвинули от власти и лишили возможности кормиться из бюджета.

Второй лидер протеста, Алдис Гобземс, записавший обращение на русском языке к русскоязычному населению, также не очень ясная фигура. Русские лидеры его партии Швецова и Степаненко этим летом вышли из объединения "из-за неприемлемой риторики" Гобземса. "Русский союз Латвии" (РСЛ) записал отдельное обращение в связи с призывом Гобземса участвовать в протестах, где напоминает, что когда РСЛ обращался к нему за поддержкой акций в защиту русского языка, то Гобземс и его партия их попросту проигнорировали.

То есть мы наблюдаем потуги латвийских националистов, которым глубоко наплевать на права русских/русскоязычных, но, поскольку они маргинальны даже в своей среде и шансов добраться до власти без помощи русских у них нет, они вдруг вспомнили, что в стране почти половина населения является ущемлённым в правах меньшинством. И возопили: "Русские, мышебратья, помогите!"

Подчеркну, это не моё мнение далёкого от событий человека из Москвы. Это то, что пишут русские активисты РСЛ в соцсетях и что записано в обращении руководства "Русского союза Латвии" (при этом они не возражают, чтобы члены союза принимали участие в мероприятиях индивидуально, в частном порядке).

Вот и получается, что и сам повод для протеста, и его лидеры — крайне сомнительного качества.

При этом поводов для реального протеста в Латвии выше крыши. И самый первый из них — это сам факт апартеида, наличие "паспортов чужака" (alien password, мне на днях такой показывал коллега). Не должно в нормальной стране в XXI веке существовать "неграждан".

Гобземс (по примеру Егора Бероева) заявлял, что на непривитых нужно нашивать жёлтые звёзды как на ущемляемую категорию. Но при этом игнорирует, что более трети населения страны — русские — и есть систематически угнетаемая категория. Но про жёлтые звёзды для русских он почему-то не говорил.

Не менее важный фактор, который должен провоцировать протесты, — это крах экономики Латвии, которая много лет стагнирует (очень мягкое определение) и без европейских дотаций уже давно бы окончательно умерла.

Так, по расчётам Дмитрия Смирнова, дефицит бюджета Латвии в нынешнем, 2021 году с запланированных 1,2 миллиарда евро (или 3,9% от ВВП) может вырасти до 2,9 миллиарда евро (или 9,4% от ВВП). Стабильно дефицитная "экономическая стратегия" никогда ни к чему хорошему не приводила.

Но, опять же, не Шлесерсу, который несколько раз был министром в различных правительствах Латвии и сам проводил прозападный либеральный курс в экономике, говорить о реформах и преобразованиях. Он один из тех, кто и привёл страну к плачевному состоянию.

Чтобы изменить нынешний самоубийственный курс Латвии и провести позитивные трансформации, нужны совсем другие лозунги и совсем другие лица. А пока что нам пытаются подсунуть очередной симулякр, используя русскую общину в качестве тарана для прихода к власти (чтобы потом в очередной раз кинуть). Хотя сам факт наличия достаточно массовых протестов говорит о глубоких и системных проблемах в латвийском обществе.

Авторы Александр Роджерс