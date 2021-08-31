22-летнюю девушку нашли мёртвой в её доме, и все подозрения пали на парня, чьё тело уже лежало рядом
Полиция сейчас разбирается в произошедшем, разыскивая свидетелей и просматривая записи с камер видеонаблюдения.
На днях в семье Холламби из Линкольншира, Великобритания, случилась настоящая трагедия. 22-летняя Мэдди погибла по неизвестной причине, и полиция ещё выясняет все обстоятельства преступления. Пару дней назад в участок поступил звонок от соседей девушки, которые услышали шум и стали волноваться о её самочувствии. Но прибывшие офицеры правопорядка уже никому не смогли помочь.
В доме Мэдди был обнаружен её труп, а неподалёку полицейские нашли и второго участника конфликта — неизвестного парня. Были ли на телах следы насильственной смерти — пока не сообщается. Сейчас стражи правопорядка ищут свидетелей и изучают записи с камер видеонаблюдения. Личность парня также выясняется, хотя уже известно, что раньше Мэдди не обращалась в полицию из-за домашнего насилия, сталкерства и прочих преступлений.
Мэдди работала руководителем отдела маркетинга и очень гордилась своей должностью, пишет The Sun. Девушка со школы занималась танцами и не перестала, даже выпустившись из университета. Мэдди обожала путешествия и отдых на курортах, и ни одна вечеринка не могла пройти без неё. Девушка всё свободное время проводила с семьёй и друзьями, которые были безутешны, узнав страшные новости.
Мы совершенно опустошены из-за утраты нашей Мэдди — сестры, дочери, внучки и племянницы. Наши сердца разбиты, и, как представить нашу жизнь без неё, — мы не знаем. Шок и боль, которые мы испытываем, просто невыносимы. Она была прекрасным человеком и внутри, и снаружи — добрым, чутким и заботливым
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