Серийный убийца получит 2 млн от продажи квартиры, где насиловал и лишал жизни своих жертв

В 2016 году Стивена Порта из Лондона приговорили к пожизненному заключению за череду страшных преступлений. Мужчина убил по меньшей мере четверых гомосексуалов, которых нашёл в приложении для знакомств. Он заманивал парней к себе домой, накачивал наркотиками, насиловал и лишал жизни.

Стивен Порт. Фото © Twitter / dailystar, Facebook / Davide Calusi

Теперь же квартиру, где преступник творил свои злодеяния, продали за £51 тысячу (≈ пять миллионов рублей), из которых Порту достанется £20 тысяч (≈ два миллиона рублей), пишет Daily Star. По словам источника, злодей планирует использовать деньги, чтобы облегчить своё пребывание за решёткой. Например, потратить их на еду и покупку новейших видеоигр.

Фото © Twitter / TheSun