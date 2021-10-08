Серийный убийца получит 2 млн от продажи квартиры, где насиловал и лишал жизни своих жертв
По словам источника, злодей уже решил, на что потратит деньги.
В 2016 году Стивена Порта из Лондона приговорили к пожизненному заключению за череду страшных преступлений. Мужчина убил по меньшей мере четверых гомосексуалов, которых нашёл в приложении для знакомств. Он заманивал парней к себе домой, накачивал наркотиками, насиловал и лишал жизни.
Стивен Порт. Фото © Twitter / dailystar, Facebook / Davide Calusi
Теперь же квартиру, где преступник творил свои злодеяния, продали за £51 тысячу (≈ пять миллионов рублей), из которых Порту достанется £20 тысяч (≈ два миллиона рублей), пишет Daily Star. По словам источника, злодей планирует использовать деньги, чтобы облегчить своё пребывание за решёткой. Например, потратить их на еду и покупку новейших видеоигр.
Фото © Twitter / TheSun
Правоохранители расследуют причастность Порта ещё к 58 убийствам, однако их работа тормозится из-за коронавируса. А на Би-би-си должен выйти сериал о преступнике "Четыре жизни" (Four Lives), где роль насильника исполнит актёр Стивен Мерчант.
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