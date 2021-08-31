Мёртвую модель, чьи откровенные фото ждали 2,6 млн подписчиков, нашли в её квартире рядом с убийцей
Джану Ганье, известную в "Инстаграме" под именем missmercedesmorr, нашли в воскресенье днём в своём доме в Ричмонде, штат Техас. Спустя пару дней полиция опубликовала информацию о смерти блогерши.
С момента, как тело девушки обнаружили, медиа массово начали рассказывать о трагедии, но никто так и не знал, что именно стало причиной смерти блогерши. Лишь несколько часов назад полиция штата рассказала все подробности. Оказывается, Джана была дома не одна. Офицеры также обнаружили тело Кевина Александра Аккорто из Флориды. По информации судмедэкспертов, Кевин сначала задушил блогершу, а потом покончил жизнь самоубийством.
Следов взлома в квартире не обнаружено. Обычно это значит, что жертва знала преступника, но полиция предполагает, что Ганье не была знакома с убийцей. Сестра блогерши Лондон Ганье уверена, что на девушку напал её подписчик, который преследовал её последнее время, пишет Daily Mail.
Её не ограбили. Это был просто сталкер из другого штата, который её преследовал. <...> Вчера был худший день в моей жизни... моё сердце и душа ушла из этого мира
Когда в понедельник появились новости о смерти Ганье, журналисты приехали к её соседям. Один из них, Родерик Шоу, рассказал, что никогда бы не подумал, что на территории района кого-то могут убить. А Эдна Свист поделилась, что безопаснее места сложно придумать: "Здесь безопасно. Есть ворота, забор, у каждого должен быть код, чтобы войти и даже выйти. Я просто в шоке".
Помимо популярного инстаграм-аккаунта missmercedesmorr с 2,6 млн подписчиков, среди которых были Карди Би и Снуп Догг, Ганье вела профиль на OnlyFans. Из-за того, что девушка зарабатывала на полуголых фотографиях, многие уверены, что её смерть как-то связана с её деятельностью. Поэтому друзьям блогерши пришлось, оплакивая Джану, ещё и защищать её честь.
У Мерседес (Джана Ганье. — Прим. Лайфа) нет и никогда не было ни папика, ни сутенёра. Её не ограбили, у неё не было ВИЧ. Даже не ковид и не авария. Да, её просто убили. Когда расследование будет завершено, семья опубликует более подробную информацию
Комментариев: 0