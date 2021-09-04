Пентагон украл идею советского экраноплана, который выставлен напоказ в Дагестане В России уникальная машина интересна только туристам, а вот в США она понадобилась Министерству обороны. 8799 8799 Фото © ТАСС / Муса Салгереев

Это нечто столь же эпохальное, как и космический корабль "Буран". Обломок погибшей цивилизации. Больше тридцати лет ржавел он в Каспийске на вечной стоянке, а вот теперь — точнее летом 2020 года — эффектно и торжественно переправлен в Дербент и оставлен прямо на пляже в 20 километрах от города на всеобщее обозрение. Конечно, не бесплатно: там открыли тематический парк — водят туристов на экскурсии, запускают внутрь, подробно рассказывают об устройстве, строительстве и испытаниях фантастической машины. В общем, проходи в кассу и изучай — не хочу. Ничего не скажешь, великолепная иллюстрация для открытого урока истории.

Экраноплан "Лунь" на пляже недалеко от Дербента. Фото © ТАСС / Муса Салгереев

И это очень интересное совпадение: именно вскоре после того, как "каспийский монстр" из всеми забытого и позаброшенного превратился в доступную всем желающим туристическую достопримечательность (чуть ли не самую привлекательную в Дагестане!), явилась такая новость: американское Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов DARPA (находится в структуре Пентагона) опубликовало на официальном сайте Правительства США запрос на создание транспортных средств, работающих по принципу "крыла в земле" (wing-in-ground). И это не что иное, как англоязычное название того, что в Советском Союзе называли экранопланом. То есть того корабля-самолёта, который с недавних пор демонстрируют в Дагестане.

Итак, эта машина — экраноплан. Официально по международной классификации он причислен к морским судам, а на вид — самолёт, но на самом деле это совершенно особый вид транспорта. Экраноплан летит — или, лучше сказать, парит, планирует — на высоте всего пары метров над поверхностью воды за счёт удивительного явления — эффекта экрана. Дело в том, что ещё в незапамятные времена люди заметили способность, например, у уток и других водоплавающих птиц очень легко держаться в воздухе над самой водной гладью. А в 1920-х годах с появлением авиации обнаружилось, что ровно то же самое наблюдается и у самолётов: вблизи земли подъёмная сила увеличивается. То есть это работает, в принципе, с любой поверхностью, если она достаточно ровная, просто земля редко где бывает такой идеально гладкой, как вода, поэтому этот эффект и решили использовать для полётов над морем. Экран — это, по сути, воздушная подушка, которую создают крылья: из-за их стремительного движения под ними идут возмущения воздуха, потоки идут от крыла к воде, отражаются и возвращаются обратно. Таким образом увеличивается давление воздуха снизу. Это происходит именно на маленькой высоте — не больше длины крыла.

Экраноплан СМ-1. Фото © topwar.ru

В нашей стране экранопланы создавали под руководством кораблестроителя Ростислава Евгеньевича Алексеева. Этот выдающийся человек ещё осенью 1941-го — ему было всего 25 лет — предложил Военно-морскому флоту свой проект истребителя подводных лодок — судна на подводных крыльях. Если вы, например, катались в Петербурге на "Метеоре", то этот теплоход на подводных крыльях — одно из бесчисленных творений Ростислава Алексеева. Однако со временем он понял, что можно мчаться по морю ещё быстрее "метеоров" — если не плыть, а лететь. В 1961-м, через три месяца после полёта Гагарина, он лично пилотировал свой первый (и первый в СССР) экраноплан СМ-1. А через год второй экраноплан показали Никите Хрущёву. Ему очень понравилось. И это положило начало целой госпрограмме строительства, в том числе боевых экранопланов.

Чем они хороши в условиях морского боя? Во-первых, их не видят радары — слишком низко. Во-вторых, скорость — до 500–600 километров в час. Ничто на морских и океанских просторах Земли ещё не двигалось так быстро. И всё это приводит к логичному выводу: эта машина может быстро и незаметно подкрасться к вражескому военному судну и разбомбить его.

Экраноплан КМ, "каспийский монстр". Фото © nlo-mir.ru

Вот то самое судно, которое за рубежом прозвали "каспийским монстром". На самом деле аббревиатура КМ означает "корабль-макет", но неофициальную расшифровку многие считают самой верной. Испытания этого экраноплана начались ещё в 1966 году. Но, по сути, это был ещё не такой уж и монстр: да, он внушителен (97 метров в длину, более 37 метров размах крыльев) и быстр (500 километров в час), но он ещё не вооружён. А вот настоящий монстр — это как раз тот, которым очень заинтересовался Пентагон. Тот, который стоит на пляже под Дербентом. Экраноплан "Лунь". Изволите видеть, у него на "спине" шесть управляемых противокорабельных ракет "Москит". Они предназначены для уничтожения судов водоизмещением до 20 тысяч тонн. В эту категорию подпадают лёгкие авианосцы. Дальность — на малой высоте до 120 километров.

Боевой корабль-самолёт впервые спустили на воду в 1987 году, то есть через семь лет после смерти Доктора — так коллеги почтительно называли Алексеева. Так что он не увидел плачевного финала этой истории. "Лунь" успешно испытали и в 1990-м передали в Каспийскую флотилию. А дальше вы знаете.

Разве что в качестве постскриптума добавим, что даже для мирных целей "Лунь" не взяли. А ведь как поисково-спасательное судно это просто находка: на чём ещё можно добраться по воде к тонущему кораблю со скоростью 500 километров в час?

Авторы Адель Романенкова