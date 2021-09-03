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На камеру попало, как бизон в ярости настигает туристку, но та вспомнила спасительный лайфхак

Туристка споткнулась и упала во время погони, однако это сыграло ей на руку, судя по поведению удивлённого животного.

3 сентября, 08:35

Фото © Reddit / mIcavERtLEte

При посещении Йеллоустонского национального парка в США на входе строго-настрого запрещают подходить к бизонам из-за их агрессивного поведения. Но туристов это не останавливает, поэтому каждый год случаются острые ситуации. В этот раз туристке повезло остаться в живых и даже без ранений, когда бизон набросился на неё на глазах у посетителей, пишет Unilad.

Видео © Reddit / mIcavERtLEte

Животное кинулось за девушкой, которая сперва фотографировала его на телефон, а затем, увидев опасность, рванула прочь. Но бизон был быстрее и почти нагнал её, когда туристка споткнулась и полетела в траву. Толпа за кадром принялась кричать ей: "Притворись мёртвой!" — и воплями пытаться отпугнуть зверя. Тот неуверенно топтался вокруг поверженного противника и не знал, что делать.

Фото © Reddit / mIcavERtLEte

Фото © Reddit / mIcavERtLEte

В итоге бизона от девушки отогнали работники национального парка, которые помогли ей встать и добраться до медпункта. Удивительно, но туристка получила лишь небольшие ссадины от падения, но в остальном осталась невредима. Ролик опубликовали на Reddit, где он всего за сутки набрал 61,5 тыс. лайков.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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