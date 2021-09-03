Элитная квартира и загородный особняк: Как жил директор подразделения "Станкина", обвиняемый в афере на 620 млн рублей В МГТУ "Станкин" скандал: руководителя одного из подразделений вуза обвинили в причинении ущерба казне при исполнении госконтрактов на несколько сотен миллионов. Уровень его жизни говорит о многом. 2 сентября, 21:40 Фото © "Станкин", Shutterstock

Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест Григория Зусева — директора Института технологического развития ракетно-космической промышленности Московского государственного технологического университета "Станкин".

Пока он проходит подозреваемым по уголовному делу, возбуждённому по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершённое в особо крупном размере". Его подозревают в афере с госконтрактами на сумму до 620 миллионов рублей. По версии следствия, некоторые работы в рамках одного контракта не были выполнены, а по другим завышались цены в два и даже три раза. В самом институте пока делают вид, что не понимают, о чём идёт речь: возможно, это касается контрактов, заключённых в 2016 году.

По некоторым данным, на первом же допросе Зусев дал признательные показания, что его и спасло от реального ареста. Судья Ксения Панова поддержала следствие и оставила его на два ближайших месяца дома под наблюдением специальной инспекции Федеральной службы исполнения наказаний.

Григорий Зусев в 2012 году. Фото © YouTube

Инициатором расследования дела мог быть Минпромторг. Ещё в конце прошлого года чиновники заявили в Главное следственное управление СКР по Москве о причинённом казне ущербе на 38 миллионов рублей. В 2011 году Минпромторг заключил контракт с институтом на изготовление и поставку редукторов до 2013 года. Однако он якобы был сорван по вине института.

Подразделения "Станкина" начали проверять Следственный комитет и МВД. К весне этого года сумма предполагаемого ущерба, причинённого казне, выросла до 620 миллионов.

На сайте МГТУ "Станкин" есть информация об Институте технологического развития ракетно-космической промышленности. Его директором указан Зусев Григорий Юрьевич, но при попытке перейти на страницу сотрудника выясняется, что её нет. Возможно, так администраторы пытаются скрыть информацию.

В базе ЕГРЮЛ институт отсутствует, также нет среди руководителей МГТУ или его дочерних организаций самого Григория Зусева.

Тем не менее Лайф нашёл его среди московских предпринимателей. Согласно данным СПАРК, 43-летний директор института значится и как ИП (закрыл его в декабре 2020 года, в то же время, когда начались проверки "Станкина" со стороны МВД и Следкома), и как владелец двух компаний, связанных с обработкой компьютерных данных.

В мае 2017 года ИП Зусев подписал с МГТУ "Станкин" договор на работу по исполнению контракта "Исследование методов и средств интенсификации процессов электрофизической обработки деталей машин". Закупка осуществлялась у единственного поставщика, и на ней предприниматель заработал всего 480 тысяч рублей.

Стоит отметить, что махинации с госзакупками, как и заключение контракта с Зусевым, происходили в период, когда МГТУ руководил ректор Сергей Григорьев. Он возглавлял институт в течение десяти лет — с 2007 по 2017 год. Сейчас он отошёл от дел и является соучредителем дачного партнёрства "Голицыно-4" под Наро-Фоминском.

Ректор МГТУ "Станкин" Сергей Григорьев. Фото © YouTube

Зусев поднялся в конце нулевых годов. Сначала он жил в скромной однушке площадью 32,5 кв.м на Кленовом бульваре столичного района Нагатинский Затон, затем перебрался в просторную трёшку площадью 125 квадратов в элитном ЖК "Гранд парк" на Ходынском поле. Квартиры меньшей площади продавцы сейчас предлагают по 55 миллионов рублей.

Одновременно бизнесмен купил загородную недвижимость: участок в 3,33 га и дом площадью 740 кв.м в деревне Крюково Истринского района. Дома поблизости меньшей площади сейчас стоят здесь в районе 100 миллионов рублей. В его гараже были "немцы" — Audi А4 и А6, а также Mercedes-Benz.

Известно, что ранее Зусев несколько лет работал в "Гута-банке". В 2002 году открыл фирму по ремонту компьютеров и периферийного оборудования, которая существовала до 2012 года. Судя по данным бухгалтерской отчётности, максимальная прибыль приходилась на 2006 год, когда фирма заработала всего 1,3 миллиона рублей.

С 2011 по 2016 год владел компанией "Новик", деятельность которой была связана с компьютерными технологиями. Фирма уже закрылась, но известно, что только её уставный капитал составлял десять миллионов рублей.

Знаменитые "бигуди" ЖК "Гранд парк". Фото © ТАСС / Марина Лысцева

Параллельно с 2012 по 2017 год Зусев также работал генеральным директором фирмы "СТТ груп", объём годовой выручки которой достигал 200 миллионов рублей. Кстати, позже автомобиль владельца компании (чёрный внедорожник Toyota Land Cruiser), по-видимому, достался супруге Зусева Наталье.

Кроме того, до сих пор в его собственности находится НПО "Ритм" с той же сферой деятельности — компьютерные технологии. Согласно отчётности, фирма едва держится на плаву и регулярно демонстрирует миллионные убытки. Однако она является учредителем и бенефициаром Института физико-химического материаловедения имени Р.Л. Бартини, который на своих исследованиях зарабатывает десятки миллионов рублей.

Судя по всему, в последние годы дела у Зусева идут не очень. В 2018 году он продавал свою просторную трёшку на Ходынке за 44 миллиона рублей. С того же времени есть долги по оплате налогов. А в 2020-м и в 2021-м на него завели два судебных делопроизводства на общую сумму 260 тысяч рублей.

Авторы Евгений Кузнецов