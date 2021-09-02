Японка в течение 100 дней снимала, как растёт поросёнок, чтобы потом приготовить его на гриле

YouTube-канал mini_pig99 появился чуть больше трёх месяцев назад, но на него уже подписано больше ста тысяч человек. Неудивительно, ведь автор выбрала весьма интересную тему для роликов. Канал называется "Свинья, которую съедят после 100 дней", и имя прекрасно передаёт всё содержание роликов. На протяжении 99 дней девушка регулярно показывала подписчикам, как рос её поросёнок по кличке Кальви, но недавно на канале вышел выпуск на сотый день.

Кадры из видео © YouTube / Eaten Pig after 100 days

В "знаменательный" день девушка посадила уже привязавшегося к ней поросёнка в переноску и увезла из родного дома. Склейка — и вот неизвестный мужчина возвращается с одной коробкой, в которой лежала разделанная и запечатанная тушка животного. Он замариновал мясо и пожарил его на гриле, преподнося всё это так, словно на решётке — тот самый Кальви. Всего за сутки ролик посмотрели почти 2 000 000 раз, однако не все пользователи верят, что японка действительно решилась убить питомца.

Гениально! Не уверен, что поросёнок, которого готовят в конце, — это тот же, которого растили. Но это и неважно, тут главное перформанс, и он работает на 100% podelom

Кадры из видео © YouTube / Eaten Pig after 100 days

Тот, которого съели, был меньше размером, не намного, но всё же Dkpel Dkpel

И у него не было пятнышка на голове Vic

Кадры из видео © YouTube / Eaten Pig after 100 days

В поиске подтверждения теории пользователи отметили, что на третьей минуте 13-й секунде ролика в кадре появляется едва заметная надпись: "Эта история — выдумка".

Можно посчитать, что девушка так сама сдала себя с потрохами. Однако, вполне возможно, блогерша перестраховалась, чтобы алгоритмы "Ютуба" не заблокировали её ролик за жестокое обращение с животными. Все следящие за каналом были уверены, роликов на нём больше не появится, но на 101-й день хозяйка снова вышла в Сеть. От своей линии она не отказалась.

У свинины, которую вы едите, и Кальви — одна и та же судьба Eaten Pig after 100 days

Впрочем, громким заявлением блогерша, должно быть, просто хотела показать, как по-разному мы относимся к своим питомцам и к животным на фермах, мясо которых мы покупаем в магазинах и едим без зазрения совести