Что такое RFE/RL, Inc, "RFE/RL is registered with the IRS as a private, nonprofit Sec. 501(c)3corporation, and is funded by a grant from the U.S. Congress, или RFE/RL зарегистрировано в IRS в качестве частной некоммерческой организации Sec. 501 (c) 3 и финансируется за счёт гранта Конгресса США". Для тех, кто не понял: IRS — это Налоговое управление США. Что не так?