Под зонтиком Вашингтона: Почему СМИ-иноагенты обиделись на статус, но не захотели отчитаться о финансах Политолог Владимир Шаповалов — о том, почему деньги не пахнут и на что так обиделись нашедшие свою нишу иноагентов СМИ. 6 сентября, 19:12 Фото © ТАСС / Владислав Шатило

На прошедшей неделе в разных городах прошли пикеты в поддержку СМИ-иноагентов. Немногочисленные и, в общем-то, не замеченные широкой публикой. Можно было бы не обращать на них внимания, если бы не одно но: участники пикетов искренне считают, что для журналистов-иноагентов профессия "стала в одночасье "запрещённой".

Этот выверт сознания широко поддерживают и сами иноагенты: СМИ, организации и граждане, которым выгодно занять нишу "притесняемых".

Но так ли страшно быть в России иноагентом. Судя по работе "Дождя", "Голоса" или "Яблока", а также некоторых граждан, они от статуса иноагента не страдают — они им наслаждаются. Ведь для их аудитории ничего не поменялось, зато какой повод заявить "нас угнетают".

Не угнетают — просят обозначить в публичном пространстве свой реальный статус. И работайте дальше. И если СМИ после этого закрываются, вероятно, кроме иностранных денег у них ничего не было.

Но играть понятиями, выдавать желаемое за действительное, это так эффективно. Можно даже, как "Радио Свобода", заявить, мол, "Министерство юстиции России внесло корпорацию РСЕ/РС и некоторые её проекты в свой реестр зарубежных средств массовой информации, объявленных "иностранными агентами". РСЕ/РС не является "агентом" ни одного из правительств и считает это решение несправедливым и юридически спорным", и дать своё объяснение, почему они не иноагент, "Радио Свободная Европа/Радио Свобода — независимая некоммерческая медиакорпорация, финансируемая с помощью грантов Конгресса США через Агентство США по глобальным медиа (USAGM), ранее — Совет управляющих по вопросам вещания (BBG). РСЕ/РС свободна от политических влияний". Логика всем понятна?

Притянем политику за уши, но ст. 6 закона о СМИ не про политику — СМИ "могут быть признаны иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента, если они получают денежные средства и (или) иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства и (или) иное имущество от указанных источников".

Что такое RFE/RL, Inc, "RFE/RL is registered with the IRS as a private, nonprofit Sec. 501(c)3corporation, and is funded by a grant from the U.S. Congress, или RFE/RL зарегистрировано в IRS в качестве частной некоммерческой организации Sec. 501 (c) 3 и финансируется за счёт гранта Конгресса США". Для тех, кто не понял: IRS — это Налоговое управление США. Что не так?

А как это отразилось на работе "Радио Свободы"? Может, как в советские времена, начали глушить? Да нет, сайт открывается, статьи пишутся. Вокруг чего тогда шум?

С организациями и гражданами Российской Федерации ситуация аналогичная. "Яблоко" спокойно проводит предвыборную кампанию. Граждане-иноагенты громко кричат, что оспорят решения, но вот почему-то никто не оспаривает. Ну есть свои бонусы: аудитория любит притесняемых, флёр "борца с режимом" выглядит ярче — смотрите, я не какой-то самозванец, я официально зарегистрированный, меня в список внесли…

И это притом что юридические нормы для них определяются более точно и строго: недостаточно просто получать деньги из-за рубежа, надо ещё и осуществлять политическую деятельность. Федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", который был принят ещё в 2012 году, чётко объясняет, что считается "политической деятельностью": "участие в деятельности, направленной на получение определённого результата на выборах, референдуме, в наблюдении за проведением выборов, референдума, формировании избирательных комиссий, комиссий референдума, в деятельности политических партий"; "публичные обращения к государственным органам, органам местного самоуправления, их должностным лицам, а также иные действия, оказывающие влияние на деятельность этих органов, в том числе направленные на принятие, изменение, отмену законов или иных нормативных правовых актов"; "распространение, в том числе с использованием современных информационных технологий, мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике".

Совпало "А" и "Б" — так чего удивляться? Или обращение к президенту РФ, направленное на изменение закона об иноагентах, это другое?

Конечно, обидно, иноагент не может занимать муниципальные и государственные должности. Но кто громче всех кричал про зарубежные активы чиновников? И вам говорят, с иностранными деньгами нельзя. Баллотироваться в депутаты, кстати, можно (тот же Пивоваров из "Яблока" баллотируется). Но не вы ли ёрничали по поводу депутатов, у которых находились иностранные активы? Депутаты слагали полномочия. Чего обижаться, если вскрывается, что и у вас не всё гладко?

Есть, правда, ещё одно неудобство, про которое граждане и, например, движение "Голос" (признано иноагентом) предпочитают вслух не говорить: надо становиться прозрачным, отчитываться.

Про то, что тексты надо подписывать, говорят все, а что, например, физическое лицо обязано не реже одного раза в шесть месяцев представлять отчёт о своей деятельности, связанной с выполнением функций иностранного агента, включая сведения о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, полученных от иностранных источников, и об их фактическом расходовании и использовании, предпочитают молчать.

А что, можно было не отчитываться перед налоговой и Минюстом, спросят представители многочисленных общественных организаций и НКО, бизнесмены и самозанятые. Оказывается, да.

Оказывается, в России можно делать так: называете себя Общероссийское общественное движение, не регистрируетесь в Минюсте и налоговой, создаёте сайт, делаете там раздел "Поддержать" и собираете донаты… Вещаете от имени и по поручению всего и вся… Вы есть, но вас юридически нет. У вас нет устава, вы не проводите собраний или съездов, как того требует закон об общественных организациях. Пока все остальные регистрируют организации, сдают и публикуют отчёты, контролируют поступления и расходы, отчитываясь за каждый рубль, вы просто говорите и пишете, что вздумается, и собираете донаты…

Вы занимаетесь политической деятельностью. Российское законодательство признает некоммерческую организацию (за исключением политической партии) участвующей в политической деятельности, когда в её деятельности используются такие формы, как "публичные обращения к государственным органам, органам местного самоуправления, их должностным лицам, а также иные действия, оказывающие влияние на деятельность этих органов, в том числе направленные на принятие, изменение, отмену законов или иных нормативных правовых актов" или "распространение, в том числе с использованием современных информационных технологий, мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике".

Но вы же не НКО…

По закону от имени общественных движений права собственника имущества, поступающего в общественные движения, а также созданного и (или) приобретённого ими за счёт собственных средств, осуществляют их постоянно действующие руководящие органы, указанные в уставах этих общественных движений.

Но вы назвались движением, а действуете как общественное объединение, у вас нет счёта и юрлица. Да и устава нет.

Но счастье не может длиться вечно — вас догоняет солидарная ответственность. Раз вы такие от всех "независимые", каждый из вас должен быть прозрачен и чист. Как в том анекдоте, стоило один раз…

И нечего кивать на "гражданку Армении". Вы сами выбрали такой правовой статус. И теперь придётся становиться прозрачными и юридически, и финансово. Но вы же за прозрачные и честные выборы, вы же сможете лично соответствовать тому идеальному поведению, которого требуете от всех? Или в чужом глазу искать соринки сподручнее, когда в своём целый лес вырос?

Авторы Владимир Шаповалов