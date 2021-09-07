Педофила выпустили на свободу спустя 33 года, и первым делом он пошёл к школе

Когда в конце августа британские медиа сообщили, что серийный убийца и насильник выходит на свободу после всего того, что он сделал, общественность разделилась. Одни били тревогу, другие уверяли, что даже такие чудовища могут измениться за десятилетия. Но прошло несколько дней — и во втором лагере заметно поубавилось людей. Всё из-за самого Питчфорка. Все возложенные на него надежды разрушились, когда папарацци обнаружили его проходящим рядом со школой.

Фото © Twitter / ScottishSun, Simon Jones

На кадрах видно, что Питчфорк идёт по малолюдной улице. Судя по его взгляду и раскрытому рту, он явно не был готов увидеть фотографа.

Но камни полетели не только в сторону самого Питчфорка. Дело в том, что мужчину поселили в общежитии, которое располагается в районе, где есть несколько школ, пишет The Sun. Так что власти ответственны за то, куда выходит на прогулку педофил. Увидев новости, Ребекка Иствуд, сестра первой жертвы Питчфорка, возмутилась: "Почему его разместили рядом с несколькими школами? Просто понадеюсь, что из-за фотографий люди теперь будут начеку".

Фото © Twitter / ScottishSun, Enterprise