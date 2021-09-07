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Педофила выпустили на свободу спустя 33 года, и первым делом он пошёл к школе

61-летний Колин Питчфорк вышел спустя десятилетия, проведённые в тюрьме. Вот только жители Великобритании боятся, что на свободе мужчина ненадолго, и не хотят выпускать детей на улицу.

7 сентября, 11:51

Фото © Twitter / ScottishSun, Enterprise

Когда в конце августа британские медиа сообщили, что серийный убийца и насильник выходит на свободу после всего того, что он сделал, общественность разделилась. Одни били тревогу, другие уверяли, что даже такие чудовища могут измениться за десятилетия. Но прошло несколько дней — и во втором лагере заметно поубавилось людей. Всё из-за самого Питчфорка. Все возложенные на него надежды разрушились, когда папарацци обнаружили его проходящим рядом со школой.

Фото © Twitter / ScottishSun, Simon Jones

Фото © Twitter / ScottishSun, Simon Jones

На кадрах видно, что Питчфорк идёт по малолюдной улице. Судя по его взгляду и раскрытому рту, он явно не был готов увидеть фотографа.

Но камни полетели не только в сторону самого Питчфорка. Дело в том, что мужчину поселили в общежитии, которое располагается в районе, где есть несколько школ, пишет The Sun. Так что власти ответственны за то, куда выходит на прогулку педофил. Увидев новости, Ребекка Иствуд, сестра первой жертвы Питчфорка, возмутилась: "Почему его разместили рядом с несколькими школами? Просто понадеюсь, что из-за фотографий люди теперь будут начеку".

Фото © Twitter / ScottishSun, Enterprise

Фото © Twitter / ScottishSun, Enterprise

Жертвами Колина Питчфорка стали две девочки. Он изнасиловал и убил 15-летних Линду Манн и Доун Эшворт. Педофил также известен как первый преступник, пойманный и осуждённый за убийство на основе доказательств, полученных в результате ДНК-дактилоскопии.

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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