Девушка сорвала джекпот в 5,3 млн, не подозревая, что он превратит её жизнь в ад на земле
Британка теряла деньги, имущество, любимых людей и самое главное — совершенно не владела собой.
Фото © Twitter / dailystar
В 2001 году 29-летняя Лиза Уокер из Эссекса, Англия, сорвала в казино джекпот в размере £127 тыс. (≈5,3 млн руб. по старому курсу). В тот момент сердце девушки замерло от счастья, но теперь она называет тот день худшим в своей жизни. Ведь все последующие годы оказались подчинены лишь одной цели — играть, пишет Mirror.
Лиза Уокер с мужем Гарри. © Twitter / dailystar
Лиза познакомилась с азартными играми ещё в детстве, наблюдая, как отец и дедушка играют в карты. Девочка была заворожена происходившим и отправилась в казино, как только достигла совершеннолетия. Крупный выигрыш настолько вскружил ей голову, что она стала проводить за пагубным занятием до 10 часов в день. Казино, собачьи бега, букмекерские конторы — со временем Лизе стало уже всё равно, где получать свою игровую дозу, остановиться она не могла.
Фото © Twitter / snuz_27
За последние 20 лет Лиза потеряла около £500 тыс. (≈50 млн руб. по текущему курсу). Она проигрывала крупные суммы и несколько раз перезакладывала свой дом, который в итоге вынуждена была продать. Но даже это не помогло выплатить долги. Британка объявила о банкротстве, пережила разрыв с мужем и обосновалась с детьми в общежитии. На нервной почве у неё пошатнулось здоровье.
Я выбрала путь саморазрушения, и это был ад, воистину ад на земле
Лиза Уокер с сыном. Фото © Twitter / DailyMirror
Только три года назад, когда она выходила замуж за нынешнего избранника Гарри, Лиза поняла, что отчаянно нуждается в помощи. Свадьба была свадьбу в Лас-Вегасе, куда ради британки прилетели 15 близких друзей её семьи. Однако Лиза всю ночь провела за игровыми автоматами, ни на минуту не выходя к гостям. Осознав, что зависима, она обратилась в общество анонимных игроманов в надежде на новую жизнь.
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