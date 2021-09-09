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Епископ-экзорцист бросил церковь, влюбившись в психолога, которая пишет романы про похоть и демонов

Коллеги испугались, что священнослужитель, который изгонял нечистую силу из других, сам стал ею одержим.

9 сентября, 16:14

Фото © Facebook / ADI Amazónica, Instagram / diosesimperfectos

В 2010 году Ксавье Новелл стал самым молодым епископом Испании и придерживался крайне традиционных взглядов. Он поддерживал независимость Каталонии и жёстко высказывался по многим вопросам: например, в отношении гомосексуалов, абортов и эвтаназии. Кроме того, священнослужитель занимался экзорцизмом, изгоняя демонов из "одержимых".

Фото © Facebook / ADI Amazónica

Фото © Facebook / ADI Amazónica

Однако недавно 52-летний епископ попросил об отставке, заявив, что хочет уйти по личным причинам. Позже стало известно, что виной всему — дама сердца. Ксавье решился нарушить обет безбрачия, потому что влюбился в писательницу Сильвию Кабальол и закрутил с ней роман.

Фото © Facebook / Panorama, Instagram / lateclapatagonia

Фото © Facebook / Panorama, Instagram / lateclapatagonia

38-летняя Сильвия Кабальоль — разведённая мать двоих детей, психолог и автор эротических и "сатанинских" романов с персонажами, "одержимыми демоном похоти", отмечает Daily Mail. Её произведения затрагивают темы оккультизма, садизма, безумия и борьбы между богом и дьяволом и описываются как переворачивающие "все моральные и этические соображения с ног на голову".

Фото © Facebook / Michel Bourg, Instagram / diosesimperfectos

Фото © Facebook / Michel Bourg, Instagram / diosesimperfectos

Испуганные коллеги, узнав, что случилось с Ксавье, предположили, что теперь он и сам стал одержим демонами. По сообщениям источников, сам папа римский предложил епископу пройти обряд экзорцизма, но тот отказался, пишет The Sun. Сейчас мужчина пытается устроиться работать агрономом — у него есть соответствующий диплом.

Священник сходил с ума от любовницы и ради неё убил жену, шокировав своей жестокостью даже полицию

Священник сходил с ума от любовницы и ради неё убил жену, шокировав своей жестокостью даже полицию

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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