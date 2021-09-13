Яд на арбузе и травля тараканов: откуда в доме на Совхозной улице появился токсин, убивший людей Следователи допрашивают сотрудников компании, которые в нарушение всех норм травили в супермаркете "Магнит" насекомых. По одной из версий, это могло быть причиной трагедии в доме на Совхозной улице. 13 сентября, 16:53 Фото © Shutterstock

Интрига вокруг загадочного отравления жителей дома на Совхозной улице в Москве пока сохраняется. Приоритетной версией является нарушение правил при дезинсекции в магазине. По предварительным данным, причиной смерти 61-летней женщины и её 15-летней внучки из дома № 16 могло стать средство для уничтожения насекомых цигатрин. Как уже известно, 6 сентября в магазине "Магнит" на той же Совхозной улице травили насекомых. Судя по видео, товар с прилавков не убрали. Инсектицид в том числе мог попасть на сетку с арбузами. 8 сентября один из арбузов купила семья Ефремовых.

Ранее эксперты проверили оставшуюся в квартире Ефремовых половинку арбуза и установили, что концентрация токсинов там крайне мала.

"Что касается возможности отравления арбузом, содержащим остаточные количества лямбда-цигалотрина (0,12 мг/кг), то, принимая во внимание даже самые жёсткие установленные экспериментально показатели острой токсичности, смертельная доза вещества для подростка массой 50 кг может составлять 1000 мг, для взрослого человека средней массой 70 кг — 1400 мг. При содержании лямбда-цигалотрина в количестве 0,12 мг на 1 кг продукта для достижения смертельных доз необходимо съесть более 8 тонн арбуза. Таким образом, острое смертельное отравление людей арбузом с содержанием лямбда-цигалотрина на уровне 0,12 мг/кг не представляется возможным".

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека").

— Учитывая, что в деле есть погибшие, и их двое, Следственный комитет возбудил дело по наиболее тяжёлой — третьей части статьи 238 УК, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, — сообщила Лайфу представитель Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

Следователи уже задержали и допрашивают сотрудника компании, который проводил дезинсекцию помещений магазина от насекомых, а также директора. По предварительным данным, речь идёт о компании "Областной центр дезинфекции" из подмосковного Подольска, владельцем которой является Дмитрий Кутьев. Эта компания регулярно участвует в госзакупках — прошла 607 тендеров, заключила 258 контрактов. Однако в последнее время включена в реестр недобросовестных поставщиков.

Сотрудник службы дезинсекции опрыскивает злополучный магазин химикатами вечером 6 сентября. Видео © LIFE SHOT

Жидкий яд

На упаковке средства указывается, что химикат, используемый в виде эмульсии, является более ядовитым и может относиться к веществам 2-го класса опасности. Требования техники безопасности при обработке помещений жидким цигатрином строго исключают присутствие посторонних людей и домашних животных. Пищевые продукты и посуду необходимо удалять из помещения. После обработки помещение тщательно моют мыльным раствором и проветривают. Заходить в него разрешается спустя два часа после всех процедур.

Основные симптомы отравления цигатрином: тремор, головная боль, судороги, нарушение дыхания, снижение мышечного тонуса и другие.

Ранее в крови погибших специалисты обнаружили следы этиленгликоля, который может входить в состав цигатрина в качестве растворителя. Средство широко применяется в автомобильной промышленности в качестве тормозных жидкостей и антифризов, в быту как растворитель для красок, входит в состав жидкости для мытья окон, обувного крема и используется в системах жидкостного охлаждения геймерских компьютеров.

Этиленгликоль относится к веществам 3-го класса опасности, считается умеренно токсичным. Смерть у взрослого человека может наступить, если выпить 100–300 мл этиленгликоля.

После загадочной смерти бабушки и внучки местный "Магнит" был закрыт. Следователи провели в нём обыски и проверили качество продаваемых продуктов. В первую очередь арбузов. По словам директора магазина, все ягоды на прилавке хорошего качества, они имеют необходимые сертификаты.

Поставщиком арбузов в магазины ретейлера в Москве оказалось крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) "Каныгин" из Краснодарского края. Оно является крупнейшим российским производителем бессемянных арбузов.

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Его владелец Алексей Каныгин предоставил результаты повторной лабораторной проверки плодов, которые продавались в магазине на Совхозной улице. Исследования не выявили превышения содержания токсичных элементов, нитратов и пестицидов. Кроме того, КФХ передало Роспотребнадзору всю запрашиваемую документацию.

Напомним, что трагедия произошла вечером 8 сентября: 15-летняя девочка, ученица 9-го класса школы № 2121, а также её мать и бабушка съели арбуз, купленный в соседнем магазине "Магнит".

На следующий день все трое почувствовали себя плохо и с острым отравлением попали во 2-ю инфекционную больницу, где бабушка и внучка скончались из-за полиорганной недостаточности — отказали внутренние органы.

Врачам удалось стабилизировать состояние матери, она находится в реанимации. Не пострадал и отец ребёнка, он живёт отдельно от семьи и лишь иногда навещал дочь. 9 сентября он приехал в квартиру после тревожного звонка бывшей супруги. Именно он и вызвал скорую домочадцам.

11 сентября со схожими симптомами были госпитализированы ещё пять человек, среди которых оказался 11-летний ребёнок. Все соседи находятся в стабильном состоянии, у них диагностирована обычная кишечная инфекция.

Злополучный "Магнит" расположен прямо в доме семьи Ефремовых.

Жильцы дома изначально были уверены, что виной случившемуся могли стать химикаты для травли тараканов. Один из соседей семьи Ефремовых сообщил, что в доме полно насекомых и незадолго до отравления объявление об обработке помещений здания висело на дверях подъездов.

Авторы Евгений Кузнецов