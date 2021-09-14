Столкновение с "глубинной" Россией: История деревни Бужаниново, которая существует со времён Ивана Грозного Первое упоминание о селе в документах Троице-Сергиевой лавры датируется 1543 годом. 14 сентября, 19:17 Вид на храм Св. Николая в селе Бужаниново. Фото © wikipedia

Ситуация с мигрантами в селе Бужаниново, что находится рядом с Сергиевым Посадом, должна вот-вот разрядиться. После разговора с властями несколько сот жителей, собравшихся на стихийный митинг возле общежития с мигрантами, разошлись по домам. Конфликт между выходцами из стран СНГ и местными жителями разгорелся после того, как около села была изнасилована и убита 65-летняя дачница.

Село Бужаниново существует на карте России больше пятисот лет. Первые упоминания о нём встречаются ещё при Иване III. Долгое время земли эти принадлежали известным на Руси боярам Зворыкиным и были их вотчиной. В XVI веке владелицей земель была Ульяна Зворыкина, её тесть служил послом Ивана III в Литве. А позже село отошло окольничему, служившему при юном Иване Грозном.

Первое упоминание о Бужанинове в документах Троице-Сергиевой лавры датируется 1543 годом. И в это время оно было уже богатым селом, в котором стоял свой храм во имя Святого Николая-угодника, имеющий особый придел "Ивана Святаго, списателя Лествицы". В том же веке село по частям отошло к монастырю вместе со всеми жителями.

О Бужанинове в документах говорилось как о селе, стоящем на Бужаниновом озере, из которого вытекает речка Чёрная. Название села происходило от фамилий первых поселенцев, которых звали Буженины, а село иногда называли Буженинино. Только спустя два века в документах о генеральном межевании село получило своё современное название — Бужаниново.

Под покровительством монастыря село стало процветать и в XVII веке стало центром Бужаниновской волости. Однако характер у бужаниновцев был свой, особый: село прославилось частыми бунтами. Недовольство крестьян вызывали притеснения и отмена Юрьева дня, которая случилась в Бужанинове раньше, чем в других областях страны.

Крестьяне села требовали себе свободы. И, представьте себе, они её завоевали. Частые бунты в Бужанинове в конце концов так надоели императрице Екатерине II, что она забрала село и его земли у монастыря и передала его сначала Экономической коллегии, а потом государству.

Екатерина II. Фото © Wikipedia

То есть с 1764 года обитатели Бужанинова стали фактически свободными людьми. Они больше никогда не работали на барина, имели право покупать и продавать землю, владели собственностью, могли подать в суд на обидчика — в общем, считались кем-то вроде "свободных сельских обывателей". Согласитесь, у свободного человека совершенно другая психология.

В середине XVIII века в Бужаниновскую волость входили деревни Митино, Слободка, Редриковы Горы, Полиносово, Дудищи, Дубнинское и Бортниково. О богатстве свободных жителей села Бужаниново можно было судить по богатым денежным пожертвованиям, которые крестьяне и ремесленники делали Лавре "на помин души". В монастыре для бужанинцев была даже заведена своя книга учёта, что говорило о важности села для монастырской экономики.

В самом конце XIX века село было включено в Рогачёвскую волость Александровского уезда Владимирской губернии. В 1830 году в нём появилось новое здание храма, построенное в честь победы над Наполеоном в войне 1812 года. А спустя 30 лет священник, служивший в храме, построил и открыл школу для крестьянских детей. В её здании местные жители собирали гостей ещё в 1998 году, когда происходило освящение отреставрированной старой церкви — в её здании большевики устроили склад валенок.

В 1901 году при строительстве Московско-Ярославской железной дороги возле села появилась одноимённая станция Бужаниново. Сейчас это довольно крупный железнодорожный узел, включающий в себя семь путей и развязку на Краснозаводск и Пересвет.

По сути, Бужаниново — это та самая "глубинная Россия", о которой так любят рассуждать политики и писатели. Это корни русского народа, прислушиваться к их мнению не только нужно, но ещё и должно и полезно — как для здоровья общества, так и для построения мощного, здорового и свободного государства.

Последние мигранты покидают общежитие в селе Бужаниново. Фото © t.me / PressaSP

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв уже распорядился закрыть общежитие мигрантов в селе. Он пообещал, что в ближайшее время в области будут проверены и другие места, "вызывающие беспокойство". Подозреваемые задержаны. Ведётся следствие.

Авторы Майя Новик