Почему Госдеп США на выборах в России топит за коммунистов

Список "Умного голосования" был опубликован утром 15 сентября. Сводки либеральных СМИ говорят сами за себя: по итогам проекта "Умное голосование" (УГ), который предлагает шесть вариантов листовок для самостоятельной распечатки, чтобы проголосовать против "Единой России", большинство альтернатив представителям партии власти составляют кандидаты от партии КПРФ, вторые места занимает оппозиционный конструкт "Справедливой России — За правду", далее идёт ЛДПР, а затем недавно образованные партии.

Проект Навального "Умное голосование", опирающийся на протестный электорат и предлагающий ему кандидатов по географическому местоположению, продолжает своё вмешательство в российские парламентские выборы. Для того чтобы стать участником, необходимо всего лишь скачать приложение, которое доступно в электронных сервисах.

Напомним, Роскомнадзор в начале сентября заблокировал сайт УГ за связь c ФБК*, ранее признанным экстремистским. Сейчас ведомство обсуждает возможность оштрафовать Google, Apple и ряд других IT-компаний в случае отказа удалять приложение "Умное голосование" из своих магазинов.

— Пока решение не принято, наблюдаем за реакцией обеих компаний. Она станет основанием для принятия решений, в том числе для наложения штрафов. В случае отказов такие штрафы могут быть применены, — заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.

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Почему блокируют "Гугл док" и сайты, где содержится ссылка на "Умное голосование"

Ночью мобильные операторы по всей стране начали блокировать доступ к "Google Документам". СМИ сообщают, что первые сбои зафиксировали на сетях "Мегафона", а также МТС, Tele2, Yota. Позднее список рекомендованных кандидатов на выборах в Госдуму, предложенных сервисом "Умное голосование", появился на сайтах программистов. Сайт "Google Документов" перестал открываться и в сетях Ростелекома.

Ставку на коммунистов команда Навального решила сделать потому, что за гранты придётся отчитываться перед спонсорами. И для демонстрации эффективности в список "Умного голосования" попали не только коммунисты, но и представители новых партий, таких как "Новые люди".

— Деньги, на которые живёт команда ФБК* в Европе, необходимо отрабатывать. Показывать эффективность вложений. Поэтому они отбирают в большинстве своём коммунистов, потому что существует вероятность, что они в конечном счёте точно пройдут в ГД. Это большая профанация и уловка. Она не оказывает влияния на результат, — сказал Лайфу политолог Марат Баширов. — С другой стороны, такая поддержка играет в пользу всех, кто не относится к "Единой России", поскольку в какой-то степени увеличивает число голосующих за парламентскую оппозицию. Важный момент — часть людей из списка УГ вообще не хочет ассоциироваться с этим проектом. За исключением тех, кто замечен в контактах с Навальным и его сторонниками.

Логика УГ — настроить людей голосовать против ЕР, то есть за того, кто имеет больше шансов пройти. Поскольку КПРФ — наша самая большая партия, то ставка и делается на них. Кураторы из США, которые 30 лет назад боролись с коммунистами, теперь делают на них ставку, потому что верхушка КПРФ — это социал-демократы, то есть либералы. Настоящие коммунисты — в низах, там настоящие большевики, но они не играют роли. Поэтому Западу удобно ставить на КПРФ Дмитрий Журавлёв Генеральный директор Института региональных проблем

Политолог уверен, что в большинстве одномандатных округов КПРФ проиграет. "Единая Россия" сохранится не только как парламентское большинство, но и как конституционное. В рядах у коммунистов очень много богатых предпринимателей, которые просто платят в партийную кассу и получают мандат.

Проект "Умное голосование" продаётся командой Навального как кураторам из США, так и коммунистам в России. В этом году КПРФ уже обнародовала сумму, истраченную на выборы, — более 300 млн долларов. У Геннадия Зюганова есть шанс уйти на пенсию без долгов, если он проведёт всех, кто заплатил за это, в парламент, считает политолог Алексей Мартынов.

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— Соратники Навального используют проект как политтехнологический инструмент, продавая возможности раскрутки оппозиционерам, а по сути — олигархам в КПРФ. Одним из первых покупателей был депутат Валерий Рашкин в ходе выборов в Мосгордуму. Именно тогда УГ было успешно обкатано, а потом на него из-за рубежа было получено финансирование. Ребята играют в двое ворот. Это успешный бизнес, схема для зарабатывания денег. А теперь все, кто мечтает попасть в Госдуму, получают банально дополнительные возможности. Хотя это и противоречит всем заезженным идеологемам, которыми зюгановцы продолжают зазывать как старое поколение, так и привлекают молодёжь, — сказал Мартынов.