"Прокси"-левые: Зачем КПРФ создаёт видимость оппозиции Как полагают эксперты, КПРФ может быть "карманной оппозицией" Кремля, которая не мешает проведению политической линии действующей власти. 5 сентября, 21:40 Фото © ТАСС / Владимир Рябчиков

Эмпатию сверчка за печкой, грезящего о прекрасном старом мире, который спрятан за холстом, не устаёт транслировать руководство КПРФ, выдавая свою позицию за противодействие власти и борьбу с нею, а по сути являясь карманной мухобойкой для Кремля. Площадку картонных оппозиционеров выбирают бизнесмены и карьеристы всех мастей, а также криминал. Как показала практика, в частности ситуация с Павлом Грудининым, КПРФ — крайне удобная платформа для бизнеса, когда неприкосновенность депутата можно легко купить, и если бы не обилие скандалов и махинаций клубничного короля, то и не менее криминальных коллег можно было бы провести в соратники.

А почему? Потому что после множества общественных пощёчин бессменный лидер КПРФ потерял интерес к народу, его главная задача — продажа мандатов олигархам, владельцам офшоров и людям, которые преследуют только свои цели. Сама партия уже давно превратилась из коммунистической в капиталистическую. Не все могут вынести бремя светлых идеалов, почему-то Геннадий Зюганов так и не стал вторым Фиделем, согласившись в своё время с компактным форматом значка-страшилки ельцинской эпохи, но не сделав и шага против реальной власти, более того, отправив своё честолюбие на помойку ещё в 1996 году.

Вообще, образ настоящих коммунистов утерян безвозвратно, весь мир давно перекрасил левые идеи в цвета радуги ЛГБТ, а политику СССР и КНДР уже считают чуть ли не проявлением национализма, граничащего с нацизмом. При этом социальные идеи подхватили традиционалисты и консерваторы, действительно ностальгирующие по чёрно-белым снимкам идеологии добра и зла. Но КПРФ особенно не мучается новыми тенденциями, именно эта партия собирает разочарованных и подавленных бедолаг, обещая им восстановление советского рая и обретение почти что Сталина во плоти. А кто не глуп, легко мимикрирует под коммуниста, получая преференции за цвет, некую квоту в правительстве и быстрый карьерный рост. И в этот раз позиции коммунистов незыблемы, как говорится, торг уместен. Так, по распоряжению премьер-министра депутат Государственной думы от КПРФ Павел Дорохин назначен торговым представителем России в Италии.

Эксперты отмечают, несмотря на то что КПРФ является "оппозиционной" партией, она как минимум весьма умеренна, а если вглядеться в вопрос глубже — скорее играет в несогласие, чем реально пытается противостоять действующей политике. Политолог Александр Роджерс полагает, что подобное положение вещей более чем устраивает её руководство.

— КПРФ играет свою игру: вроде бы и несогласная, а глядишь — за ключевые законы голосует, как и полагается правительственной партии. Вроде бы критикует власть, в том числе по надуманным причинам, но при этом не стесняется получать государственное финансирование, ряд привилегий, а также, как мы видим, квоты по должностям. Такая ролевая игра. Я полагаю, что руководство компартии это всё устраивает, возможно, они даже не хотят как-то увеличивать своё присутствие, потому что тогда на них свалится ответственность и придётся отвечать за принимаемые решения. А на вторых ролях, в качестве карманной оппозиции, им очень комфортно, — отметил он.

Эксперты приводят примеры успешной карьеры коммунистов на госслужбе, потому что партия в их мышлении не играет никакой роли, это карманный сателлит Кремля. Так, член КПРФ Вадим Потомский после нескольких лет работы на посту губернатора Орловской области получил должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Его однопартиец Олег Денисенко 11 августа 2021 года назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе. Можно перечислять и дальше, но зачем тратить время на маскарад и клона "Единой России", которая единственная и несёт ответственность за все принимаемые законы и результат их введения.

— Разве есть какие-то взгляды у рядовых членов КПРФ? Они же даже не левые. Когда-то в 1990-е годы КПРФ объединилась против Ельцина, её поддержал народ, из-за этого у неё были серьёзные позиции. Но сейчас они никто, поэтому ни во что не сконцентрировали свой рейтинг, став придатком ельцинского государства. Когда пришёл Путин, то они совершенно спокойно сдали ему своё политическое мышление, разрешив за них принимать решения. Так что об отдельной партии говорить сегодня бессмысленно, её просто нет, — подчеркнул эксперт.

Напомним, лоялизм Геннадия Зюганова проявлялся уже давно. Так, в 1993 году он не поддержал защитников Белого дома, фактически выступив на стороне Бориса Ельцина. А в 1996 году, когда многие полагали, что победа в президентских выборах досталась ему, отказался от борьбы за пост главы государства и признал своё поражение.

Самое смешное — это даже не инициативы КПРФ, а "яркие" личности, которые становятся её ролевиками. Чего стоит вступление в ряды коммунистов скопинского маньяка Мохова — выпущенного из тюрьмы педофила. Или Алексей Корниенко из региональной группы КПРФ, который пользуется сервисом знакомств для гомосексуалистов. В июне в Ленинградской области был задержан член КПРФ Анатолий Парфёнов — по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 12-летней девочки.