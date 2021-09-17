В Красноярске мама продавала фото 13-летней дочки в откровенных нарядах, пока об этом не узнал СК

Руководства соцсетей уверяют инвесторов в том, что их платформы — безопасное пространство для всех. Но, пока обученные алгоритмы удаляют порнографию и жестокость, "серая зона" даёт огромные возможности для заработка создателям завуалированного детского порно. Поэтому пользователям приходится разбираться самим. Так, в конце августа блогер Инса рассказала о жительнице Красноярска Инне Ряжкиной.

Женщина продаёт фотографии своей несовершеннолетней дочери в откровенной одежде, вызывающих позах и туфлях, напоминающих стрипы — обувь, в которой выступают танцовщицы в стиле pole-dance и стриптизёрши.

Фото © Instagram

По словам матери, девочке 13 лет, однако в некоторых профилях указано, что она 2005 года рождения — 16 лет. Инна завела три аккаунта в Instagram, на которые в общей сложности подписано порядка 400 тысяч человек! На данный момент два из них уже удалены. В постах мать рассказывает о жизни дочери: гимнастика, учёба, путешествия. Так, недавно Ряжкина писала о поездке на Мальдивы, во время которой девочку покусали комары, а она расчесала укусы. Как бы извиняясь перед "спонсорами", мать отметила, что самостоятельно отретушировала каждый снимок, чтобы раздражений не было видно.

Главный источник заработка Ряжкиной — сайт, на котором она продаёт фотосессии дочери. В каждом — под сто снимков. Цены впечатляют. Варьируются от 800 рублей до семи тысяч. Также можно купить подписку за девять тысяч с полным доступом, пишет Holod Media.

Скриншот © Teleghapr / insalander

Сама Ряжкина не видит в продаже фотографий дочери ничего постыдного. Для неё это просто бизнес. Буквально. Женщина даже зарегистрировала ИП. В качестве деятельности указано "исполнительское искусство". Своё право зарабатывать на снимках мать отстаивает как может. Так, когда неизвестный из Штатов выкупил все снимки и начал их перепродавать дешевле, на сайте появилась информация о том, что "все снимки защищены авторским правом". В доказательство — сертификат в Бюро авторского права США.

В 2020 году из-за фотографий девочки возбудили уголовное дело. В даркнете появились фотографии, на которых девочка голая. Ряжкина утверждает, что это фотошоп. Следствие эту позицию подтвердило. "Дело закрыли через восемь месяцев. Выявили, что это был фотомонтаж и делала его не я", — отметила красноярка.

У меня в распоряжении есть фото- и видеоматериалы, где девочка голая по пояс. Я передала их в СК. Их достаточно легко проверить на подлинность, и это уже дело специалистов. Но не нужно забывать, что у Инны Ряжкиной сильно растянутое понятие о том, что такое снимки в одежде. Сотни публично выставленных фотографий несовершеннолетней девушки в купальниках, трико или нижнем белье — не норма, и это не то же самое, что снимки в обычной повседневной одежде Инса Блогер

Скриншот © Teleghapr / insalander