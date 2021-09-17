Ангела Victoria's Secret разнесли из-за голых фото с дочкой, которые сравнили с детской порнографией
Шокированная девушка подробно ответила на обвинения, назвав комментаторов больными людьми.
32-летняя шведская топ-модель, ангел Victoria's Secret Эльза Хоск поделилась в "Инстаграме" снимками, где позировала вместе с семимесячной дочкой у панорамного окна с видом на Нью-Йорк. Блондинка подписала, что в этом городе она влюбилась в отца девочки — бизнесмена Тома Дейли. При этом модель и малышка предстали на снимках полностью обнажёнными.
Однако вскоре Эльзе пришлось давать отпор критикам, которые сравнили кадры с распространением детской порнографии. Модель заявила, что это обычные фото матери и ребёнка и она не собирается подстраиваться под мнение "больных людей". Тем не менее снимки с её страницы исчезли.
Если какой-то больной человек в Интернете думает, что это порно, то это проблема этого человека, а не моя. Я отказываюсь жить в соответствии с мнением больных людей в Интернете или в страхе перед ними. <...> Я никогда не чувствовала себя странно из-за того, что была обнажённой. Если у вас есть ребёнок, нагота — это часть повседневной жизни. На этом фото — прекрасный момент, запечатлённый моим возлюбленным. Если вы думаете, что это порно или хайп, позор вам, а не мне
Модель пояснила, что не видит ничего постыдного в человеческом теле и росла там, где на чужую наготу не обращали внимания, пишет People. Также она отметила, что пользователям не стоит переживать за безопасность её дочки. "Она там, где ей самое место, — буквально в моих голых руках", — заключила Эльза.
Для меня находиться обнажённой рядом с моим ребёнком — самая красивая и самая любимая вещь. <...> Я росла в Швеции и ВСЁ время ходила голой: на пляжах, дома, на публике... Это было так естественно, и нас не учили, что тело надо прятать в страхе перед тем, что могут подумать незнакомые люди
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