Ангела Victoria's Secret разнесли из-за голых фото с дочкой, которые сравнили с детской порнографией

Если какой-то больной человек в Интернете думает, что это порно, то это проблема этого человека, а не моя. Я отказываюсь жить в соответствии с мнением больных людей в Интернете или в страхе перед ними. <...> Я никогда не чувствовала себя странно из-за того, что была обнажённой. Если у вас есть ребёнок, нагота — это часть повседневной жизни. На этом фото — прекрасный момент, запечатлённый моим возлюбленным. Если вы думаете, что это порно или хайп, позор вам, а не мне

Эльза Хоск