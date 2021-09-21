Как Леонид Волков решил спросить с Apple за блокировку "Умного голосования" в американском парламенте Журналист Игорь Мальцев — о том, почему даже после признания проектов Навального экстремистскими и блокировки "Умного голосования" сотоварищи из ФБК* надеются и дальше "стричь" деньги с коммунистов. 8758 8758 Фото © ТАСС / Евгений Разумный

Каждый раз, когда мы публично произносим имя Леонида Волкова, знай, товарищ, мы надуваем пустышку, как жабу через соломинку. Его удел — полное забвение и тотальный конец. И больше всего на свете он боится того момента, когда из тюрьмы выйдет его бывший босс Навальный и спросит: "Леня, а деньги где?". Потому что этот человек позорно и бесстыже превратил русскую оппозицию в конторку по выклянчиванию денег с их последующим отмыванием. В основном себе на карман. А конец, как дембель, неминуем.

Последние события с так называемым умным голосованием, которое внесло небывалый раскол в умы оппозиционно мыслящих деятелей и граждан, привели эту самую оппозицию в состояние истерики. Мало того что в последний момент эти граждане вдруг поняли, что их заставляют голосовать за коммунистов, против которых они всегда и везде выступали и голосовали. Мало того что Лёня и его компьютерные гении сливали базы сторонников и спонсоров одну за другой, словно по заказу. Последний гвоздь в крышку этого политического гроба вбила отмена "Эпплом" приложения "Навальный", которое и слеплено было только для продвижения всё того же УГ.

Истерика началась сразу: они все забыли, как радовались отмене Трампа в соцсетях — "это частные корпорации и следуют своим правилам, имеют право". Теперь "частные корпорации" оказались вдруг "проклятыми капиталистами". Ведь они до последней секунды не верили, что корпорации наконец пойдут навстречу законным требованиям русских властей и уберут приложение конторки, которая официально по суду в РФ считается экстремистской.

Лёне Волкову пришлось тут же выдумывать самые фантастические версии, почему УГ отменил даже "Ютуб", который весьма тугой на подъём, не то что Facebook, который вас забанит за пост десятилетней давности, если захочет. "Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка", — взывал к технологическим компаниям Волков. И понятно почему. Коммунисты перед выборами поверили сказкам Волкова & Co о том, что стоит занести денег ему, Лёне, и гениальное изобретение американских политтехнологов (голосуй за кого угодно, кроме…) занесёт КПРФ, само собой, в дом на Охотном Ряду — и всё будет шоколадно. "ЕдРо" рыдает, Турчак в панике, но что-то пошло не так. То есть, совсем не пошло – власти прижали УГ технически, оппозиция поумней предала УГ анафеме морально. КПРФ осталась наедине с Волковым на морозе.

Теперь он отмазывается. В стриме на YouTube-канале "Навальный LIVE" он заявил, что блокировка УГ — "форс-мажор". Чтобы не потерять лицо перед коммунистами, он даже рассказал, что будет добиваться санкций против Google и Apple в Конгрессе США. Мол, топ-менеджеры IT-гигантов "забили" на оппозицию в России из-за выходных. Что? А почему бы сразу не на Луне с Илоном Маском?

Я прям вижу эту картину маслом: "Леонид Волков обличает "Гугл" в Конгрессе США". Я бы заказал такую у Владимира Дубосарского в стиле "поп-соцреализм". Чтобы вернуть былое доверие, Волков сообщает, что он и его коллеги по "борьбе с режимом" активно создают новые Docs с рекомендациями. О Боже. Он опять создаёт доки. Мало ему слитых и подставленных. Мало ему позора.

Но вот в чём проблема — такие, как Волков, сраму не имут. При виде денег они теряют остатки разума, а совести там никогда и не валялось. И каждый, кто связывается с ним, ничего, кроме проблем, потом не имеет. Что и доказали только что закончившиеся выборы. Позорище. Хотя нам-то что? Пусть их.

ФБК* — организация, внесённая в России в список экстремистских.

Авторы Игорь Мальцев