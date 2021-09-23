Провал "ребрендинга Навального" и неудачные попытки вмешательства в российские выборы Почему Евросоюз заинтересован в поиске нового лидера вместо Навального и какие попытки вмешательства Запад намерен повторить в ходе следующих выборов в нашей стране. 10232 10232 Фото © ТАСС / "Ведомости" / Максим Стулов

В мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" прошёл брифинг на тему вмешательства ЕЭС в государственные выборы Российской Федерации. В мероприятии участвовали представители специальной комиссии Совета Федерации, которые обсуждали вмешательство Запада во внутренние дела России.

Председатель Комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов сообщил, что перед организацией выборов, а также во время их проведения было замечено и пресечено много попыток вмешательства в избирательную кампанию.

— Выборы прошли успешно, но чего нам это стоило. В этом году было замечено очень много попыток вмешательства в суверенитет России со стороны США. В первую очередь нам подсунули иностранных агентов, которые также были зарегистрированы как кандидаты в депутаты. Но они проиграли. Всё потому что наш народ стал мудрее, а власть научилась защищаться. До проведения выборов власти Запада уже пытались диктовать нам свои условия. Также США попытались сорвать нам работу наблюдателей и распространяли фейки по поводу "нечестных выборов". Более того, попытки обесценить выборы стали проявляться ещё с 2020 года. Тогда по всей Европе прокатилась волна митингов якобы против российской власти. Особенно интересно, что на такие "митинги" приходило 1–2 человека. Это же смешно, — рассказал Андрей Климов.

Он также заявил, что у Запада нет аргументов, чтобы не признавать прошедшие парламентские выборы в РФ или состав Государственной думы VIII созыва. Кроме того, сенатор отметил, что сейчас идёт поиск нового главы оппозиции вместо Навального. "Ребрендинг" Навального провалился. Теперь у них какой выбор? Либо ещё раз сделать "ребрендинг"… Хотя, может, им самим надоело… Либо найти другого героя. Между прочим, Европейский парламент принял решение поручить своему Комитету парламентского сотрудничества найти образ лидера в перспективе для того, чтобы перестроить политическую жизнь России в том виде, в котором бы это хотелось Евросоюзу", — рассказал сенатор.

Фото © ТАСС / AP Photo / Valentin Egorshin

Причина ненависти США к России заключается не только в том, что это способ отвлечь своё население от внутренних проблем, но и в необходимости создать угрозу, чтобы сплотить собственного избирателя, полагает политолог Алексей Мартынов.

— Америка всегда и во всё вмешивается. Если вспомнить некоторые исторические факты, то можно понять, что они пытаются вернуть себе власть, которую потеряли ещё в 2001 году. До этого, в забытом 1996 году, они чувствовали себя в России как у себя дома и сами проводили у нас выборы. А сейчас им неприятно, что их власть закончилась, поэтому стараются её вернуть во что бы то ни стало, — добавил Мартынов.

Политолог также считает, что попытки США помешать выборам в Российской Федерации не прекратятся никогда. Поэтому каждые выборы мы будем наблюдать их потуги высказать своё мнение.

Авторы Татьяна Богданова