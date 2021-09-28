НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Девушка отравила бывшего и его невесту, прислав им конфеты с ядом за три дня до свадьбы

Какое именно вещество использовала ревнивица для своего страшного замысла, пока не известно.

28 сентября, 15:02

Фото © Facebook / Caldeira Flavio, Amo Volta Redonda

35-летний Дион Квирино и 27-летняя Аманда Кассия Лопес из Бразилии вовсю готовились к свадьбе. Поэтому, когда за три дня до торжественного события влюблённым неожиданно доставили домой бокалы и коробку конфет, они решили, что кто-то заранее прислал подарок.

Дион Квирино и Аманда Кассия Лопес. Фото © Facebook / Caldeira Flavio, Amo Volta Redonda

Дион Квирино и Аманда Кассия Лопес. Фото © Facebook / Caldeira Flavio, Amo Volta Redonda

Ничего не подозревающие жених и невеста решили полакомиться сладостями, а также принялись угощать других и даже дали пару конфет собаке, пишет Daily Mail. Но вскоре им всем стало плохо: пару, ещё двоих взрослых и двухлетнего ребёнка срочно госпитализировали в тяжёлом состоянии, а животное погибло.

Предварительно, в конфетах, адресованных невесте, содержался яд. А прислала их бывшая возлюбленная Диона, которая никак не могла смириться с разрывом и с тем, что он нашёл себе другую. Правоохранителям предстоит провести проверку, чтобы выяснить все детали страшного инцидента.

В Калининграде парень разбился насмерть вместе с девушкой, неудачно обняв её у открытого окна

В Калининграде парень разбился насмерть вместе с девушкой, неудачно обняв её у открытого окна

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Выживший после попытки отравления медведь Харитон из Челябинска пошёл на поправку

сегодня в 09:34

Собчак хотела сострить в Instagram, но тут пришёл её бывший муж и выставил ведущую на посмешище

вчера в 08:16

Директор питерского колледжа рассказала о мужчинах, угрожавших студентам ножом

сегодня в 14:57

Популярная блогерша умерла в 35 лет после многолетней борьбы с болезнями, оставив четырёх детей

сегодня в 12:42

Виталий Кличко подарил Усику символический пояс WBC

сегодня в 15:32

Новости партнеров

Layer 1