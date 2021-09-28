Девушка отравила бывшего и его невесту, прислав им конфеты с ядом за три дня до свадьбы
Какое именно вещество использовала ревнивица для своего страшного замысла, пока не известно.
Фото © Facebook / Caldeira Flavio, Amo Volta Redonda
35-летний Дион Квирино и 27-летняя Аманда Кассия Лопес из Бразилии вовсю готовились к свадьбе. Поэтому, когда за три дня до торжественного события влюблённым неожиданно доставили домой бокалы и коробку конфет, они решили, что кто-то заранее прислал подарок.
Дион Квирино и Аманда Кассия Лопес. Фото © Facebook / Caldeira Flavio, Amo Volta Redonda
Ничего не подозревающие жених и невеста решили полакомиться сладостями, а также принялись угощать других и даже дали пару конфет собаке, пишет Daily Mail. Но вскоре им всем стало плохо: пару, ещё двоих взрослых и двухлетнего ребёнка срочно госпитализировали в тяжёлом состоянии, а животное погибло.
Предварительно, в конфетах, адресованных невесте, содержался яд. А прислала их бывшая возлюбленная Диона, которая никак не могла смириться с разрывом и с тем, что он нашёл себе другую. Правоохранителям предстоит провести проверку, чтобы выяснить все детали страшного инцидента.
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