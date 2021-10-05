Табачный король из семьи дипломатов: Кто мог лоббировать американского гиганта "Филип Моррис" в СССР и России Представительством американо-швейцарского холдинга "Филип Моррис" в России руководит сын советского дипломата, который договаривался в Женеве о ядерном разоружении с США. 31601 31601 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Артём Геодакян, © Shutterstock

— Будущее без сигаретного дыма: трансформация бизнеса в сторону альтернативных продуктов с пониженным риском для совершеннолетних курильщиков, продвижение эффективной работы, вклад в решение социально значимых вопросов и снижение воздействия на окружающую среду, — недавно объявил о планах на ближайшее будущее Ашок Рам Мохан, президент аффилированных компаний "Филип Моррис Интернешнл" в России и Белоруссии.

"Филип Моррис", как и другие гиганты, теперь пытается застолбить в России потенциально золотоносную нишу альтернативных систем употребления табака, в том числе и электронных, которые становятся популярными у молодёжи. В условиях, когда российские власти закручивают гайки для табачников, использование электронных систем позволяет обходить некоторые ограничения и запреты. Табачные гиганты представляют эти системы как менее вредные для здоровья, хотя эксперты разных стран так и не нашли этому подтверждения.

Размах на полтриллиона

В России американо-швейцарская корпорация "Филип Моррис" живёт хорошо: с объёмом 100 миллиардов сигарет в год она контролирует треть всего табачного рынка. Это такие известные марки, как Parliament, Marlboro, Chesterfield, L&M, Eve, Bond, Next, "Оптима", Muratti и десятки других. Штат сотрудников её российских структур составляет свыше четырёх тысяч человек.

Штаб-квартира российского представительства "Филип Моррис" располагается в центре Москвы в престижном БЦ "Легенды Цветного".

В России "Филип Моррис" представлен двумя компаниями: "Филип Моррис сейлз энд маркетинг" (ФМСМ) занимается дистрибуцией и имеет 88 филиалов по всей стране, а АО "Филип Моррис Ижора" управляет фабриками в Краснодаре и Ленинградской области.

Фабрика "Филип Моррис" в Ленинградской области. Фото © pmi.com

Табачный капитан

Вот уже шесть лет дистрибьюторскую компанию ФМСМ возглавляет 50-летний Сергей Слипченко. Он закончил международное отделение журфака МГУ в 1994 году и сразу же пошёл работать в российский филиал "Филип Моррис". Сначала был торговым представителем, потом начальником отдела сбыта, в двухтысячном переехал в Лозанну (Швейцария), где трудился в должности управляющего по развитию продаж. Затем его назначили главным по маркетингу в "Филип Моррис Украина", позднее генеральным директором в Румынии и Болгарии. С середины десятых годов Сергей Слипченко снова работает на родине. Сейчас он не только глава ФМСМ, но ещё и вице-президент по корпоративным вопросам всех аффилированных компаний "Филип Моррис" в России и Белоруссии.

Глава ФМСМ Сергей Слипченко. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Помимо России у него может быть дом и в Швейцарии. В этой стране у него есть полный тёзка — Sergey Slipchenko. Он живёт в городе Чернекс, в доме на холме с панорамным видом на реку Рон и Женевское озеро. Стоимость таких апартаментов может составлять 2,7 млн франков, или 213 млн в рублях.

В квартире этого дома, согласно швейцарским справочникам, живёт полный тёзка главы российского "Филип Моррис".

Семья дипломатов

У Сергея Слипченко есть страница на портале Фонда ветеранов дипломатической службы МИД России. Возможно, это связано с тем, что его отец — 76-летний Виктор Слипченко — советский и российский дипломат. В 1968–2009 годах он служил чрезвычайным и полномочным посланником второго класса, работал замдиректора Департамента по разоружению и контролю за военными технологиями. Оба Слипченко когда-то были прописаны в столичной квартире на улице Дружбы, 10.

Дипломат в отставке Виктор Слипченко — отец руководителя российского представительства "Филип Моррис". Фото © Facebook / Victor Slipchenko

Виктор Слипченко родился в Одессе в семье Сергея Слипченко. Он тоже был дипломатом — на пике карьеры в 50–60-х служил замминистра Украинской ССР, а в 70–80-х — послом в Африке. Также у Виктора Слипченко есть брат — бывший полномочный представитель независимой Украины в Швейцарии, Дании, Норвегии, Швеции и Израиле.

Голливудский приём

Закрепиться на таком крупном рынке, как Россия, — мечта любой транснациональной корпорации. "Филип Моррис" это удалось ещё в советские времена. Опыт других стран говорит, что обычно для этого задействуют влиятельных лоббистов. Нет сомнений в том, что у "Филип Моррис" такие люди были среди советской номенклатуры, а теперь и российской.

Несмотря на то что Россия практически не выращивает табак, она давно превратилась в сигаретную супердержаву с огромным числом курильщиков, в том числе благодаря усилиям транснациональных компаний Big Tobacco. Первой из них в СССР появилась именно компания "Филип Моррис". Её топ-менеджерам в 1975 году удалось подписать соответствующее соглашение с Советом министров. Сначала в стране появились знаменитые сигареты "Союз —Аполлон", а позднее легендарные Marlboro. Это дало "Филип Моррис" большую фору перед конкурентами. Американские сигареты начали продвигать в советском кино, их реклама появилась даже на полиэтиленовых пакетах.

В СССР "Филип Моррис" заходил в народ через обкатанные в Голливуде приёмы. В брежневскую эпоху Marlboro буквально не сходили с советских экранов. Впервые они засветились в фильме "Бриллиантовая рука". Затем был "Иван Васильевич меняет профессию". Сигареты этой марки курил во время допроса следователь из "Следствие ведут знатоки". Затем целый блок дарил коллегам Юрий Самохвалов из "Служебного романа". В начале 80-х эстафету перехватили фильмы "Комедия давно минувших дней" и "Спортлото-82” (1982 г.), там ими дымили, соответственно, Остап Бендер и спекулянт Сан Саныч.

Обращает внимание, что большинство фильмов с рекламой Marlboro снял легендарный режиссёр Леонид Гайдай. Эту странность однажды прокомментировал актёр Леонид Куравлёв. Мол, идея с пачкой сигарет в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" принадлежит лично ему. Мол, импровизировал и просто хотел порадовать Гайдая, большого поклонника американской марки.

















Отец на переговорах в США, а сын — в "Филип Моррис"

Следует отметить интересную деталь — когда "Филип Моррис" покорял СССР, советский дипломат Виктор Слипченко работал в структурах ООН в Нью-Йорке и Женеве. Например, он активно участвовал в переговорах с США о разоружении, запрещении ядерных испытаний и нераспространении оружия массового поражения. Другим участником был Роланд Тимербаев — последний постпред СССР, который вёл переговоры с американской стороной ещё в 60-х.

Последний постпред СССР и первый постпред России Роланд Тимербаев (ныне покойный). Фото © МГИМО

Следующая активизация переговоров с США при участии Виктора Слипченко произошла уже на рубеже 80-х и 90-х. В то время СССР уже разваливался, был дефицит многих товаров, и по стране прокатились беспорядки из-за резкой нехватки сигарет. Спасителем стал "Филип Моррис". Корпорация заключила соглашение с советским правительством на срочную поставку 20 млрд сигарет. Цена сделки осталась тайной. Тогдашний вице-президент табачного гиганта Андреас Гемблер прокомментировал её скупо.

— Советское правительство согласилось платить дефицитной твёрдой валютой и предметами встречной торговли. Мы очень довольны этими товарами, потому что они легко продаются, — говорил Андреас Гемблер. Об этой сделке много писала New York Times. Американские журналисты предположили, что оплата будет нефтью, а ещё удивились, почему Советы оказались не в состоянии оплатить деньгами.

В 1993 году Виктор Слипченко снова стал участником переговоров с США об ограничении вооружений, в том числе по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Конференция прошла в Женеве. А за несколько месяцев до этого "Филип Моррис" открыла официальное представительство уже в России. В 1994 году туда устроился работать сын Виктора Слипченко, который только что окончил журфак.

Сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на которой был принят Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, 10 сентября 1996 года. Фото © un.org

В конце 90-х "Филип Моррис" зарегистрировал в России новую компанию — ФМСМ. Виктор Слипченко в это же время участвовал в конференциях о нераспространении оружия массового поражения. Интересно, что её организаторами были ПИР-центр политических исследований и Московский центр Карнеги.

Президентом ПИР-центра являлся тот же Роланд Тимербаев, а экспертом там до сих пор работает Виктор Слипченко. Эта общественная организация регулярно получает гранты от американских структур: Фонда Макартуров, Корпорации Карнеги и "Буз Аллен Гамильтон" (крупнейший правительственный подрядчик в США). В её экспертном совете сидят американцы Роберт Айнхорн и Роуз Готтемюллер. Среди партнёров — Институт международных исследований в Монтерее.

Дебаты в ПИР-центре. Фото © pircenter.org

В свою очередь Московский центр Карнеги, как известно, является филиалом американской Корпорации Карнеги. В 2014 году Российский институт стратегических исследований опубликовал доклад, где просил признать иностранными агентами и ПИР-центр, и Московский центр Карнеги.

В 2004 году Виктор Слипченко стал одним из главных экспертов от России по резолюции ООН № 1540 об ограничении распространения оружия массового уничтожения в мире. Её критиковали за то, что она даст Соединённым Штатам наибольшую выгоду и позволит им вовлекать другие государства в свою войну с терроризмом.

Сейчас Виктор Слипченко на пенсии, но всё ещё продолжает работать, в том числе и консультантом нью-йоркского диджитал-агенства Vertic. Отметим, что его бывший начальник Роланд Тимербаев тоже долгое время преподавал в Монтерейском институте международных исследований (США).

Пчёлы против мёда

Как бы там ни было, но "Филип Моррис" в России процветает. Суммарно холдинг принёс своим хозяева по итогам 2020 года почти 500 млрд рублей выручки. Много это или мало? Например, в бюджет России на 2022 год заложили расходы на ЖКХ в размере 322 млрд рублей, на культуру — 135 млрд, на охрану окружающей среды — 335 млрд рублей. Активы холдинга оценены на уровне 70,5 млрд рублей. По сравнению с 2019-м в шесть раз выросла чистая прибыль — с пяти до 30 млрд рублей. Часть этих денег табачники тратят на финансирование различных фондов и структур, которые по сути являются лоббистами их интересов.

Да, "Филип Моррис" декларирует постепенный отказ от традиционных сигарет и собирается переходить на альтернативные способы употребления табака, ссылаясь на то, что они якобы не так вредны для здоровья. Однако подобные выводы делались на основе исследований, которые зачастую финансировались самой корпорацией. "Филип Моррис интернэшнл", как и другие табачные гиганты, продолжает зарабатывать на пагубной привычке россиян миллиарды, а бюджет России вынужден тратиться на лечение заболеваний, связанных с употреблением табака и социальную поддержку пожилых курильщиков.

В нулевых разразился грандиозный скандал, когда "Филип Моррис" опубликовал в Чехии исследование. Его суть сводилась к тому, что ранняя смерть курильщиков, мол, выгодна бюджету — люди не успевают воспользоваться системой здравоохранения, пенсиями и другими льготами. Бюджет экономит сотни миллионов долларов. При этом государство зарабатывает на сфере продажи табака, акцизах и налогах. А как табачники платят налоги, хорошо знает ФНС РФ. Например, летом 2019 года налоговики доначислили российским представителям крупнейших табачных компаний 60 млрд рублей за манипуляции с акцизами, из них доля "Филип Моррис" составила 24 млрд рублей. Так что пока американские корпорации зарабатывают, бюджет России теряет деньги, а граждане — здоровье.

Авторы Егор Пережогин