Победителя лотереи нашли мёртвым на пляже, а в его бумажнике так и лежал заветный билет на 3 млн
В жизни мужчины произошло важное событие, но насладиться выигрышем он так и не успел.
57-летний Грегори Джарвис мог считать себя счастливчиком — мужчина выиграл $45 тыс. (около 3,3 млн руб.) в лотерею Club Keno The Jack. Однако сразу получить деньги он не смог, так как у него не было карты социального страхования. Американец подал заявку на её получение и планировал в новом статусе навестить сестру и отца, но стать богачом так и не успел.
Грегори отпраздновал победу в баре гостиницы Blue Water Inn в Кейсвилле, США, куда захаживал каждый день, и больше там не появился. Совладелица отеля Дон Таласки отметила, что внезапное исчезновение мужчины вызвало у них беспокойство: "Его не было здесь всю неделю, и мы подумали, что что-то не так". А потом к ним пришёл босс Грегори, который заявил, что тот не вышел на работу.
Вскоре тело мужчины нашёл на пляже житель небольшого городка в округе Гурон. Оно находилось рядом с его лодкой, пишет Daily Mail. Вскрытие показало, что американец ударился головой, прежде чем утонуть. "Мы предполагаем, что он привязал свою лодку, поскользнулся, упал, ударился головой и оказался в воде", — отметили правоохранители. В бумажнике у погибшего лежал тот самый выигрышный лотерейный билет.
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