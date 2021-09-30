Загадка Гая: Кто мог жестоко убить в Оренбургской области трёх молодых студенток Продолжается расследование тройного убийства студенток под Орском. Оперативники ищут убийцу в ближайшем окружении девушек. 30 сентября, 14:04 36760 36760 Коллаж LIFE. Фото © VK / Адиля Каримова, VK / Айгиза Уметкулова, © spasibovam.org

Провинциальный городок Гай Оренбургской области сегодня попал в заголовки главных новостей: ночью здесь зарезали троих девушек. На их телах насчитали десятки ножевых ранений. Убийце удалось скрыться, и оперативники пока не вышли на его след. Они предполагают, что причиной преступления могли стать ревность или личная ссора, поэтому в первую очередь ищут убийц среди близких знакомых погибших.

Ранним утром в 04:45 по местному времени после сообщения о пожаре в старой хрущёвке на улице Молодёжной на место происшествия выехали сотрудники МЧС. Во время тушения огня пожарные нашли в квартире тела двух девушек с колото-резаными ранами. Третью девушку нашли лежащей мёртвой во дворе в ста метрах от подъезда. Видимо, ей удалось выбежать из квартиры. Либо она была на тот момент смертельно ранена, либо преступник добил её уже на улице.

На месте убийства сейчас работают самые опытные сыщики Оренбургской области. Официальный представитель СУ СКР по региону рассказал Лайфу о многочисленных колото-резаных ранах груди и живота у погибших. На месте преступления обнаружен кухонный нож — предполагаемое орудие преступления. Явных следов изнасилования девушек обнаружено не было, но точно это будет установлено только после проведения судебно-медицинских экспертиз. По делу пока нет никаких подозреваемых. Отрабатывается несколько версий произошедшего — бытовая ссора, месть, возможные долги или обязательства.

— Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по части второй статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), — рассказали Лайфу в областном подразделении Следственного комитета.

Убитые Адиля Каримова (17 лет), Айгиза Уметкулова (18 лет) и Зульфия Саникина (19 лет) учились на третьем курсе в гайском филиале Орского медицинского колледжа. Девушки не первый год снимали вместе квартиру на улице Молодёжной. Две студентки дружили с детства, с ещё одной познакомились в колледже. Все девушки были родом из Баймакского и Кугарчинского районов Башкирии.







Хозяин квартиры отзывался о девушках как о спокойных и тихих. Правда, лично он якобы с ними не виделся, поскольку арендную плату отдавала мать одной из студенток. У преподавателей к ним тоже не было никаких нареканий: все трое учились в бюджетной группе, которая в колледже считается образцовой. Вчера были на занятиях. Учителя до сих пор не верят, что скромные, позитивные студентки могли угодить в жестокую криминальную историю.

Несмотря на рассказы одногруппников и преподавателей о том, что девушки не производили впечатление тусовщиц, у них могли быть свои тайны. По крайней мере, оперативники обнаружили в обгоревшей квартире пустые бутылки из-под алкоголя и открытый ноутбук. Скорее всего, трагедии предшествовала вечеринка, на которой мог присутствовать убийца. Раны на телах всех трёх погибших схожи, это говорит о том, что убийства мог совершить один человек. Скорее всего, убийца решил скрыть следы преступления, замаскировав его под пожар. Затея не удалась: судя по оперативным кадрам, квартира от огня практически не пострадала.

Первым подозреваемым стал молодой человек Уметкуловой, который якобы сбежал на автомобиле ВАЗ-2115. 23-летний Ильнар Сингизов родом из одной с Айгизой деревни Туембетово. Именно тело Айгизы нашли на улице. Однако версия не подтвердилась: сначала по ошибке распространили фото брата подозреваемого. Но он сейчас находится в Уфе и физически не мог присутствовать на месте убийства. Затем на связь вышел сам Ильнар, который рассказал Лайфу о последнем общении с убитой возлюбленной в Сети буквально за несколько часов до трагедии. Как и брат, Ильнар находится в Уфе. Это восемь часов езды на машине от Гая.

В настоящее время допрашивают весь третий курс медколледжа, в котором учились девушки. Поиски убийцы осложняются тем, что в Гае очень мало камер видеонаблюдения.

Авторы Станислав Сенькин