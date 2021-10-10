Из дворца на подиум: Внучка Александра II пошла работать моделью и что она получила в Голливуде Она крутила романы с Экзюпери и Ремарком и была лицом модного дома в Париже. Все, кто встречался с княгиней Натали Палей, попадали под магию её красоты и ума. 9 октября, 21:40 Фото © ullstein bild via Getty Images

Она была дочерью великого князя Павла Александровича — брата российского императора Александра III — и унаследовала княжеский титул, несмотря на то что брак родителей был морганатическим. Она приходилась Александру II внучкой, а Николаю II — двоюродной сестрой. Тем не менее карьера её была далека от занятий царского рода — она была манекенщицей, фотомоделью и голливудской актрисой.

Бегство

Наталья Палей родилась в 1905 году в Париже, до революции жила в России, в Царском Селе. Но какие это были годы! Позже она признавалась, что Россия стала для неё настоящей родиной — страной, по которой она тосковала до конца жизни.

Мужчины её рода сыграли не последнюю роль в судьбе империи: сводный брат Дмитрий был одним из убийц Григория Распутина. Её отец был убит большевиками в 1917 году в Петропавловской крепости, а год спустя родной брат Владимир стал одним из алапаевских мучеников — вместе с другими членами царской семьи поэт был похоронен в шахте под Алапаевском. Поэтому совсем не мудрено, что мать Наташи Ольга Палей зашила в пальто последние драгоценности и бежала с двумя дочерьми сначала в Финляндию, а потом уехала во Францию.

Принцесса Ольга Палей, её старший сын Александр Эрикович фон Пистолькорс, Ольга Эриковна фон Пистолькорс, великий князь Павел Александрович, княгиня Ирина Палей, принцесса Наталья Палей, князь Владимир Палей и Марианна Пистолькорс. Фото © Wikipedia

В отличие от других эмигрантов, оказавшихся за границей без гроша в кармане, женщины из семьи великого князя Павла на первых порах не нуждались — во Франции у них была собственность, однако и шиковать было особо не на что: имущество требовало расходов, а доходов почти не было. В семье быстро наступила "позолочённая" бедность.

Замуж за портного

Так уж получилось, что более богатая часть русской эмиграции в Париже быстро занялась "модным бизнесом" — князь Феликс Юсупов с супругой открыл модный дом "Ирфе", сводная сестра Натали Мария Павловна организовала дом вышивки "Китмир", а брат Дмитрий завёл тесную дружбу с Коко Шанель. Конечно, Натали могла выйти замуж за богатого человека и всю жизнь ни в чём не нуждаться — её красота позволяла это сделать без труда, однако юная княжна выбрала другой жизненный путь.

В те времена треть парижских манекенщиц были русскими. Конечно, мать была категорически против, однако удержать Натали не смогла — сначала та демонстрировала наряды и вышивку на светских мероприятиях среди русских эмигрантов, а потом стала делать это профессионально.

Её рост, худоба, изысканная красота, ледяные глаза и высокие скулы привлекали внимание, и вскоре Коко Шанель порекомендовала новую манекенщицу владельцу модного дома Люсьену Лелонгу. Тот не только нанял "настоящую Романову", но тут же влюбился в неё, развёлся с женой и в 1927 году обвенчался с Натали Палей.

Семья была категорически против. Княжна и... портной? "Они не пара!" — решила мать и отказалась участвовать в свадьбе, сказавшись больной, однако в последний момент всё же появилась на венчании.

Наталья Палей с первым мужем Люсьеном Лелонгом. Фото © Wikipedia

От брака выиграли оба: кутюрье "прикрыл" им свои традиционные и нетрадиционные похождения и получил лицо модного дома. Вдохновлённый красотой жены, он творил наряды исключительно для "возлюбленной Натали", ей он посвящал и самые тонкие духи, которые создавались в модном доме "Люсьен Лелонг".

Дыша этими "духами и туманами", Натали Палей получила возможность вести тот образ жизни, к которому привыкла с детства, — купалась в деньгах, славе, журнал Vog каждый месяц размещал на обложке её фотографии в самых дорогих нарядах, но главное — ей восхищались и буквально носили на руках самые брутальные и богатые мужчины Парижа. Вне подиума и фотосессий они всегда сопровождали Натали Палей. В неё — красивую, утончённую, с прекрасными манерами — влюблялись за один только взгляд. Женщины ей страшно завидовали и мечтали стать, "как Романова". Именно тогда модные показы дома "Люсьен Лелонг" стали привлекать множество мужчин. Некоторые приходили на демонстрации с биноклями, чтобы как следует рассмотреть русскую княжну. Среди поклонников Палей были замечены художник Павел Челищев и танцовщик Серж Лифарь.

Палей настояла, чтобы Лелонг начал выпускать одежду не только для богатых, но и создал линии готовой одежды по доступным ценам, в конце года она раздавала непроданную одежду бедным, накрывала рождественский стол для сотрудников. Расточительное поведение жены вызывало возмущение Лелонга.

Именно в этот период у Натали завязался роман с известным актёром, режиссёром и любовником-бисексуалом Жаном Кокто. Их связь длилась два года, но закончилась в один момент, когда Натали сделала аборт, предпочтя карьеру любви. Убийство ребёнка Кокто ей не простил.

Очевидно, что связь с ним подтолкнула Палей на идею поменять профессию и попробовать себя в кинематографе. Чтобы осуществить это, в 1933 году она уехала в США — покорять Голливуд. Никаких моральных преград для этого не существовало — Палей уже участвовала в откровенных фотосессиях в объятиях мускулистых моделей-мужчин.

Романы в США

Наталья Палей со вторым мужем Джоном Уилсоном. Фото © COURTESY SOTHEBY'S

Однако Голливуд, в отличие от милой, уютной и почти "своей" Франции, оказался к русской княжне равнодушен — звёзды Европы могли сколь угодно ярко сиять в Старом свете, освещая Елисейские Поля, но совершенно не интересовали Америку — у страны были свои боги. Данные "настоящей Романовой" позволили сыграть несколько проходных ролей у режиссёра Джорджа Кьюкора, однако карьера не сложилась — на съёмочной площадке она волновалась и начинала "пищать".

Это не помешало найти в Америке нового мужа — богатого театрального продюсера Джона Уилсона — и он снова оказался геем. В 1937 году Палей развелась с кутюрье и вышла замуж во второй раз. Ориентация мужа её не волновала — брак был номинальным с самого начала. Палей нужны были деньги, Уилсону — красивая жена, которую можно было предъявить сообществу Нью-Йорка. Каждый жил своей жизнью.

Именно в США у Палей случилось два значительных романа. Один из них был со знаменитым немецким писателем Эрихом Марией Ремарком, который был вынужден покинуть Германию после преследований нацистами. Их отношения длились больше 10 лет и были очень бурными — они ругались, ревновали, ссорились, мирились, сходились и разъезжались. Его сводили с ума её славянские серые глаза и острый ум. "Плавное начало, какие-то слова, лёгкий флирт, нежная кожа лица и губы, неожиданно требовательные, — так он описывал княжну в своих романах. — Тонкая, высокая женщина с маленькой головкой. На бледном лице выделялись серые глаза, волосы у неё были русые и казались крашеными... Она была светлая, длиннотелая и стройная, и кожа её напоминала почему-то лунный свет и жемчуг". Свидетельствами подлинной любви стали письма Ремарка, которые он писал Палей, застряв с началом войны в Калифорнии. Они расстались лишь в 1950 году, когда Ремарк уехал обратно в Европу. Она пыталась последовать за ним, вернуть, но быстро поняла, что отношения уже закончены.

В 1942 году у Натали Палей была "лавстори" с ещё одним знаменитым писателем — Антуаном де Сент-Экзюпери, который тоже оказался в Америке в вынужденной эмиграции — Франция капитулировала перед нацистами. Это были отношения совсем другого свойства. Всегда спокойный, меланхоличный Экзюпери нашёл в русской княжне близкого друга, способного поддержать в трудную минуту. Кроме того, Палей взяла на себя труд переводчика и агента. Несмотря на то что писатель в письмах признавался Натали в любви, чувства его продлились недолго и вскоре он увлёкся другой женщиной. Тем не менее переписываться Палей и Экзюпери не прекращали до самой его гибели в 1944 году.

Совсем одна

Фото © Imperial Russia

Но глупо думать, что Палей жила одной любовью — все эти годы она по-прежнему работала моделью, была лицом одного из модных домов Нью-Йорка, участвовала в фотосессиях модных фотографов и очень много помогала русским эмигрантам. И старела.

В 1961 году от цирроза печени умер её муж Джон Уилсон. К концу жизни он стал алкоголиком, страдающим запоями и приступами буйного помешательства. В 56 лет княжна Палей осталась богатой вдовой — она была совершенно одинока и мало кому нужна. Характер у неё тоже испортился. Наталья раздражалась, когда её называли "княжной" или "представительницей дома Романовых", отказывалась от приглашений на светские мероприятия и вечеринки, стала прикладываться к бутылке. Следующие 20 лет она прожила затворницей в окружении собственных прекрасных фотографий, развешанных по стенам.

В 1981 году в возрасте 76 лет она сломала шейку бедра и в депрессии покончила с собой, наглотавшись таблеток. "Хочу умереть с честью", — написала она холодеющей старческой рукой в прощальной записке. Но какая же это честь — умирать так...

Авторы Майя Новик