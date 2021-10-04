Вызов космонавтике: Зачем на орбиту запускают актёров и собираются снять там фильм Лайф разбирался, насколько готовы кинематографисты к космическому полёту. 4 октября, 17:03 Фото © ТАСС / ЦПК / Роскосмос

Не как в кино

Всё по-настоящему. Медкомиссия. Кресло Кориолиса, в котором тебя вращают со скоростью пол-оборота в секунду, а потом делают прерывистое ускорение: минута — внезапная остановка — вращение в обратную сторону. Барокамера с разреженным воздухом, как на Эвересте на высоте 5 километров, где у некоторых от нехватки кислорода с непривычки начинается довольно жестокая "горная болезнь". Центрифуга.

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На пресс-конференции накануне старта у кинорежиссёра Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд спросили, согласились бы они на этот полёт, уже зная всё то, что знают сейчас? Юлия Сергеевна несколько секунд помолчала, обдумывая ответ.

Это было тяжело. Это было и психологически тяжело, и физически тяжело, и морально тяжело. Пройдя этот путь, мы хотим понять, дойти до этой цели. И я думаю, что, когда мы до этой цели дойдём, нам всё это покажется уже не таким трудным. Конечно, если бы мне сказали это ещё раз, я бы, конечно, уже с пониманием дела сюда шла. Но всё равно бы шла. Юлия Пересильд Актриса театра и кино, участница экспедиции к МКС

Как писали в журнале "Русский космос", кинематографисты сдавали такой же экзамен, какой сдают профессиональные космонавты: показывали своё умение "разруливать" всё, что только может быть: потерю связи с американским сегментом, проблему с системой обеспечения кислородом, поломку туалета, задымление, разгерметизацию. Сообщается, что за всё получили пятёрки.

За четыре месяца стать космонавтом, конечно же, нельзя, так же как нельзя за четыре месяца стать врачом, актрисой, кинорежиссёром, инженером. Ты получаешь некие знания, где-то глубже, где-то поверхностней, но ты как бы знакомишься с этим. Мы не стыдимся признать, что у нас не всё получалось. Клим Шипенко Кинорежиссёр, участник экспедиции к МКС

Вывоз ракеты "Союз 2.1а" с космическим кораблём "Союз МС-19" из монтажно-испытательного комплекса. Видео © LIFE

На корабле "Союз МС-19" пришлось внести некоторые изменения с учётом того, что в экипаже только один профессиональный космонавт. А именно — на нём установили новый мобильный пульт управления для передачи особо важных команд. Обычно их передают бортинженеры, но в данном случае решили, что на определённых участках полёта руководить будет только Антон Шкаплеров.

Гордился, что мне доверили такую миссию, впервые полететь без двух профессионалов, без двух космонавтов, астронавтов, неважно. Собой гордился, что четвёртый полёт, и опыт предыдущих полётов показал, что в меня поверили, что я справлюсь с этим. Антон Шкаплеров Космонавт, командир экипажа миссии "Союз МС-19"

31 августа 2021 года медики утвердили экипаж. А если врачи дают человеку добро на полёт к Международной космической станции, это автоматически означает, что здоровье у человека поистине отменное.

Вертикализация ракеты "Союз 2.1а" с космическим кораблём "Союз МС-19". Видео © LIFE

Зачем всё это нужно?

В России проект "Вызов" подвергся изрядной критике за то, что в космос летят непрофессионалы. Надо сказать, это уже не первый и не второй такой случай — на МКС туристов возят много лет. И ещё это во многом веяние времени: к примеру, на Crew Dragon недавно три дня летали четверо космонавтов-любителей и ни одного Шкаплерова. Конечно, у них не было задачи снимать кино, но тем не менее подготовка к космическому полёту ни в каком случае не может быть простой.





Кроме того, многие задают вопрос, является ли этот фильм чисто коммерческим проектом, есть ли в нём какой-либо другой смысл. Примечательно, что командир дублирующего экипажа миссии космонавт Олег Артемьев считает, что смысл есть.

Этот полёт — самая выгодная, самая нужная инвестиция в будущее нашей космонавтики. Я думаю, что крайний, кто очень здорово инвестировал в космонавтику, — это был Илон Маск, но он в свою космонавтику, а это будет самая лучшая инвестиция, которая будет у нас Олег Артемьев Космонавт, командир дублирующего экипажа миссии МКС-66

О, сюжет!

По сценарию фильма, который и собираются снимать, космонавт на борту станции внезапно теряет сознание, и в ходе обследования выясняется, что ему нужна экстренная операция. И её решает провести прямо на станции, в невесомости героиня Юлии Пересильд — она кардиохирург. Как рассказал Клим Шипенко, в роли пострадавшего будет космонавт Олег Новицкий, который сейчас находится на МКС, а его напарник Пётр Дубров будет помогать его спасать. Интересно, что как раз недавно они устраняли последствия реальной нештатной ситуации: на борту модуля "Звезда" случилось задымление.

Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Описанная в сценарии фильма "Вызов" серьёзная проблема со здоровьем у космонавта на борту представляется практически невероятной ситуацией, хотя бы потому, что это довольно странно: человека отправили в космос с совершенно здоровым сердцем, прекрасными сосудами — и тут такая патология. С другой стороны, человеческий организм настолько сложно и индивидуально устроен у каждого землянина, что полностью исключать ничего нельзя. Поэтому интересно, какова инструкция, порядок действий на случай подобного форс-мажора по медицинской части. Например, если на борту МКС у члена экипажа внезапно обнаруживается тромб в области шеи. Если помните, в Роскосмосе утверждают, что именно эта неожиданность стала причиной, можно сказать, истерики и панического просверливания дырок в обшивке космического корабля. Примечательно, что подозреваемым в этом просверливании объявлена опытный врач, магистр медицины, которая много лет готовила экипажи к космическим полётам, Серина Ауньон-Чанселлор.

Совершенно очевидно, что в случае критической ситуации должно делаться всё, чтобы как можно скорее доставить космонавта или астронавта на Землю. Пока что об операциях на борту речи быть не может. Даже вылетевшая пломба на борту — уже проблема. Когда-то с пломбами вообще в космос не брали. В наши дни берут. Во всяком случае, к примеру, в 2014 году сообщалось, что сразу у двух космонавтов — Сергея Рязанского и Олега Котова — в космосе вылетели пломбы. И оказалось, что в российском сегменте не было стоматологического набора на этот случай. Американцы помогли, спасибо им большое: космонавты продезинфицировали полость рта и специальной пастой сделали себе временные пломбы. Так что после этого в отечественном сегменте появился специальный футляр со всем необходимым. Даже паста, убивающая нерв. Так что всё идёт к тому, что на космических станциях появится и киностудия, и отделение скорой помощи.

Авторы Адель Романенкова