"Героям страшно": Почему дикий хутор Украину решили "слить" и когда ждать новый Майдан Политолог Александр Роджерс — о том, почему в Панамском досье появилась информация об офшорах Зеленского и Коломойского. 4 октября, 21:40 Фото © ТАСС / АР / Efrem Lukatsky

Сливы информации, подобные "Пандоре", происходят не в первый раз. Несколько лет назад был опубликован аналогичный вброс, в котором среди прочих фигурировал Пётр Порошенко. Теперь настала пора Зеленского.

Что характерно, в этих "пакетных" сливах про офшорные счета различных чиновников и политиков никогда нет никакой информации о британских или американских политиках и чиновниках. Только политики третьих стран и колониальных администраций. Давайте рассуждать логически: такая информация об офшорных счетах есть только у самих хозяев офшоров. И у финансовой разведки США.

Складывается обоснованное впечатление, что таким образом западные спецслужбы демонстрируют неудовольствие своей клиентелой. Те, кто тем или иным способом вызвал неудовольствие хозяев, попадают в такие сливы в качестве фигурантов.

Это как чёрная метка. С одной стороны, им наглядно показывают, что знают об их теневой бухгалтерии (и контролируют её). С другой стороны, такой компромат — удобное орудие для замены неугодных марионеток. И кадровые перестановки, и имитация борьбы с коррупцией. Причём с коррупцией, ими же и созданной, — очень удобно.

Потому что создание коррупции в колониях — это старинный метод управления ими. Честный в оккупационную администрацию не пойдёт. Честного в неё и не пустят. Потому что распилы и откаты выделяемых на подкуп колониальной администрации средств — один из основных методов обогащения чиновников метрополии (тут Джо Байден мог бы очень много всего интересного рассказать, но забыл).

В общем, Зеленскому продемонстрировали чёрную метку. И, как мы и предсказывали неоднократно, к концу осени его могут начать свергать. Конечно, не за коррупцию, а за "профнепригодность". Зеленский, как и Порошенко до него, должен был бросить Украину в топку войны с Россией, чтобы воевать до последнего украинца. Но Зеленский, как и Порошенко до него, трусит. Как он сам говорил про бандеровцев до того, как стал их формальным предводителем, "героям страшно".

Воровать бюджеты, пилить иностранную "помощь", распродавать остатки украинских активов (включая землю и стратегические предприятия), — это сколько угодно. Но самоубиваться за какие-то сорок миллионов долларов, которые, согласно сообщению "Пандоры", якобы поступили на офшорный счёт Зеленского? Более того, даже если бы Зеленский и отдал подобный приказ, далеко не факт, что его подчинённые послушались бы. Им тоже хочется жить и есть что терять (причём многие хранят награбленное не в офшорах, а в матрасах).

Поэтому для замены Зеленского на кого-то более отмороженного и нужны, с одной стороны, сливы компромата про офшоры (а вы что, хотите защищать коррупционера?), а с другой — цепные уличные нацисты Авакова и Билецкого, которые будут выступать силовой составляющей будущего переворота. Схема за прошедшие десятилетия отработана на многих колониях почти до автоматизма.

Использованные изделия выбрасывают. Навального слили, Саакашвили слили. Кто сказал, что Зеленского ждёт какая-то другая участь? Эти двое были максимально требовательными и старательными марионетками, а Зеленский смеет что-то там указывать хозяевам и ещё чего-то от них же требовать. Фу! Отставить! Место!

На всё это сверху накладывается экономический и энергетический кризис. Витрины Запада из Украины не получилось (да никто и не ставил такой задачи). Торпеды против России тоже. Нести дальше этот чемодан без ручки в условиях недостатка финансов и энергоресурсов неудобно, затратно и регулярно приводит к имиджевым потерям.

Украина не нужна, родной! Она только лишнее топливо тратит.

Как говорил товарищ Чехов, висящее в первом акте ружьё в третьем должно выстрелить. Повод есть, инструмент есть, сценарий известен, роли расписаны. И кому какое дело, что Зеленскому его роль может не нравиться? Ты лицедей? Значит, играй!

Авторы Александр Роджерс