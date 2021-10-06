Русская блогерша показала видео с трогательным сюрпризом от мужа, но зрители испугались за её жизнь
На инстаграм Алёны alenna.just, где она указывает в качестве локации Серпухов, подписано больше ста тысяч человек, но завидовать "шикарной блогерской жизни" не стоит.
Судьба у женщины совсем не лёгкая: старший сын попал в лечебницу, она два раза выходила замуж — и, как выяснилось недавно, оба раза неудачно. Муж Роман начал распускать кулаки, но терпеть это блогерша не собиралась. Тут же выгнала мужа из дома, а сама побежала снимать побои. Вот только на запрет приходить домой супруг закрыл глаза, чтобы сделать "сюрприз", от которого женщине стало не по себе.
Алёна показала в "Тиктоке" видео из своей квартиры, где были расклеены обращения, призванные то ли напомнить Алёне о прошлом, то ли разжалобить её: "Простите меня, мои любимые", "Жена моя, дети мои, дайте мне возможность, умоляю вас", "Если вы меня бросите, я в этой жизни никому не нужен", "Не угроза, не взываю к жалости, просто поймите, мне без вас жизни нет!" — и это далеко не всё. На столе мужчина разложил старые фотографии с детьми, а на кровати лежала записка, напоминающая, как им вместе было хорошо. Вот только у Алёны совсем другие воспоминания: избранник поднимал на неё руку и хватался за оружие.
"Здесь мы спали и нам было хорошо"... ну да. Здесь же ты меня [...], а вот оттуда ты брал ружьё. Здесь в углу меня бил...
Видео быстро стало вирусным. Всего за пару дней его посмотрело больше миллиона человек, и пользователи умоляют её не прощать мужа, ведь записки — это не раскаяние, а лишь очередная манипуляция. Другие советуют скорее менять замки, не дожидаясь беды. Но Алёна менять замки не стала. Ради безопасности себя и детей женщина на время переехала в другую квартиру. Но, по словам блогерши, ей придётся искать постоянное жильё. Прогнозы полиции не утешительные. "Муж чуть не застрелил, и его не задержали даже", — написала она на своей странице.
Приходится давать этому делу огласку. Мне нужны гарантии, что, не дай бог что случится, ему не сойдёт это с рук. Полиция не даёт утешительных прогнозов. Неужели это всё спишут на бытовуху. Цитирую фразу органов: "По этой статье не сажают, поэтому готовьтесь переезжать в другой город и ходить с газовым баллончиком"
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