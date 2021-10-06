Русская блогерша показала видео с трогательным сюрпризом от мужа, но зрители испугались за её жизнь

На инстаграм Алёны alenna.just, где она указывает в качестве локации Серпухов, подписано больше ста тысяч человек, но завидовать "шикарной блогерской жизни" не стоит.